Hogy jövőnk fenntartható legyen és környezetünket kevéssé szennyezzük, komoly változásokra van szükség. Az egyik ilyen kézzel fogható fejlődés a közlekedés tisztábbá tétele, ami a villanyautók elterjedésével nagy változásnak indult. A villanyautó viszont nem lehet válasz a legtöbb felhasználásra, a hidrogén-üzemanyagcella viszont igen.

Megváltoztathatja a közlekedést és közelebb hozhatja szélesebb körök számára az elektromos autók adta lehetőségeket a hagyományos belsőégésű motoros autók tankolásához hasonló kényelemmel. A hazai piacon megjelenő első ilyen személyautó a Toyota Mirai, amit az első hazai hidrogénkút megjelenése után próbálhattunk ki, és az olvasható teszt után most videós tesztben is elmondjuk nektek, milyen az első itthon is kapható autó, ami vizet bocsát ki.