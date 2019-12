Olvass tovább

Bentley Continental GT – Földes Attila

Bár elég erős volt az idei év is különféle mókás tesztautók terén, mégis egyértelmű, hogy 2019 egyik legizgalmasabb programja a Bentley gyárlátogatás, – idén ünnepli századik születésnapját a márka – majd utána a Bentley Continental GT, illetve a Bentayga Speed vezetés volt. Igaz, papíron a GT 3,6 másodperces gyorsulásának meggyőzőbbnek kellett volna lennie, mint a Batayga Speed 3,9 másodperces sprintje, valahogy mégis sokkal intenzívebb élmény a tankszerű karosszériájú, kissé talán meredek színösszeállítású batárban ülve szaggatni az aszfaltot. Ugyan teljesen különböző karakter a két autó, de ugyanaz a W12-es, 635 lóerős, hatliteres ikerturbós benzinmotor üvölt bennük. A 306 km/órás csúcssebességgel a Bentayga jelenleg a leggyorsabb szabadidő-autó. Ha mégis azzal kínoznának, hogy választani kéne a kettő közül, azért a civilizáltabb belsejű Continental-t vinném haza, a csekélyebb használati érték és a nagyobb pojácafaktor ellenére is.

Lexus RC-F (2020) – Horváth Zsolt

A korábbiakhoz képest 2019-ben jóval kevesebb autót teszteltem igazán, de azért nem volt hiány az élményekből. A Mercedes A 45 AMG, a Ferrari 488, a Porsche 911 GT3 RS, a Hyundai i30 N mindegyike joggal indulna az első helyért nálam. A kedvencem azonban a Lexus RC F 2020-as kivitele. Idén kétszer is összefutottunk, közúton és versenypályán is próbálhattam, utóbbi okozott felejthetetlen élményt.

Normál esetben néhány, maximum 10 kör jut egy rendezvényen az újságíróknak, hogy zárt pályán is próbára tegyék a kocsit, gyakran úgy, hogy a rázóköveket lebójázzák, a gyors szakaszokba sikánt építenek. Az RC F-et azonban kétszer fél napig nyüstölhettem, másodjára ráadásul úgy, hogy egy volt autóversenyző segített a legjobb köridő elérésében, így hozva ki a maximumot a kocsiból.

A rajtautomatikával szerelt kocsi 4,5 másodperc (4,3 Track Edition) alatt gyorsul 100 km/órára, és akár 270 km/órás tempóra is képes, de nem ezek az értékek teszik igazán vonzóvá. Hanem a kezessége, kormányzása, a futóműve és a klasszikus felépítése.

Miközben nagyszámban adja el hibrid autóit a Lexus, továbbra is kitart az 5,0 literes, szívó V8-as benzinmotor mellett. Választható az LC-ben, és ilyen dolgozik az RC F-ben is. Pörgős hangolású sportmotor 464 lóerős teljesítménnyel, és 520 Nm nyomatékkal, amely mind a hátsó kerekeket támadja. Fantasztikus móka vezetni.

Mercedes-Benz E200 4Matic Limited Edition– Lencsés Csaba

Highline Passatok, nagyfelnis Superbek, vinyálés Mondeók és csicsás Insigniák – ugye, összerezzentetek? 2019-ben véget ért színtelen uralkodásotok a 12 millió forintos beszerzési határnál meghúzott cégautós vásárlások között. A Mercedes hazai forgalmazója bepréselte idén e szint alá az E-osztály alapárát (benzines és dízelmotorral egyaránt, januártól decemberig), amire felszaladt egypár szemöldök a szakmában. 12 millió alatt nullkilométeres E-osztály? 2012-ben volt annyi! Hogy csinálják? – találgatják az ellenfelek márkaigazgatói fehérboros magánbeszélgetéseken. Ráadásul finom kilencfokozatú automatával és hátsókerekesből önállóan kapcsló összkerékhajtással, igaz, fehérben, 17-es felnivel, kisebb képernyővel. DE nagymercisen suhan közel 200 lóerővel, megvan benne a márka limuzinjaiban megszokott, és tőlük egyértelműen el is várt feeling árcédulától függetlenül, ebben a változatban még légrugózás nélkül, elöl-hátul többlengőkaros futóművel. Ennek ellenére akció nem borította feje tetejére a piacot, de láthatóan belemart a szürke seregbe: 353 darab kelt el háromnegyed év alatt (plusz az eredeti áras kombik), Insigniából mindenestül bő 500, Mondeóból közel 800, Passatból jó 1100. Siker? Minden egyes példány szebben mutat ezeknél, de hogy mennyivel komolyabb minőségű útitárs, azt csak a használói érzik. Kezükkel, gerincükkel, fülükkel, és az összes érzékszervükkel. Sosem lesz minden Opel vagy Ford lecserélve, egyes flottavásárlóknál tiltólistán van a Mercedes, mert… Miért is? Szubjektív okok miatt, persze. Objektíven nézve, ennyi pénzért nálam az E200 az év autója.

Toyota Yaris GR – Rácz Tamás

Számomra az Év Tesztautója-élmény az év legvégén következett be: december 19-én ülhettem be ugyanis egy olyan prototípus kormánya mögé, ami teljesen ellentmond mindennek, amit a Toyotáról mostanában gondoltunk. A Toyota Yaris GR egy 250 lóerős, összkerékhajtású sportautó, amelynek a legnagyobb szuperképessége, hogy a nyomatékosztási arány az első és a hátsó tengely között egy tárcsával 60:40, 50:50 és 30:70 arányban változtatható. Így a Yaris GR lehet kezes, kiszámítható, fronthajtásos jellegű hétköznapi bevásárlókocsi, lehet kiegyensúlyozott, villámgyors pályagép, de lehet erősen hátsókerekes jellegű mókás driftautó is. Hogy még nagyobb legyen a buli, a hátsó tengelyre önzáró differenciálmű is kérhető, plusz van az autóban rendes, karos, mechanikus kézifék! Az egyelőre még kívül-belül álcázott Yaris GR az esős estorili versenypályán számomra egyszerre volt az Év Tesztautója, az Év Vezetési Élménye, az Év Toyotája és az Év Meglepetése is!

Mercedes-Benz E 300de EQ Power – Szörényi András

Képzeletbéli dobogóm harmadik fokán kisebb csődület támadt. Az Audi E-tron a belőle sugárzó modern kori luxussal, a G20-as 320d zsigeri BMW-ségével győzött meg. Odafér melléjük a Peugeot 508, amely bajaival együtt igazi jelenség. Kínomban majdnem pénzfeldobáshoz folyamodtam, de végül az év legnagyobb autós élményeit adó Abarth 124 Spider csak második lett. Törvényen kívüli, veszedelmesen addiktív sportautó, amivel két piros lámpa között, füstokádó buszok árnyékában is csak a pillanatnak élsz. De nagyon egyoldalú az MX-5-höz képest, nem tud mást, csak torokra menni.

Ezért előzi meg nálam az olaszok által brutalizált Mazda MX-5-öt a dízel-hibrid Mercedes-Benz E 300de EQ Power. Mert a 4×4-en kívül mindent megad, amit egy autótól remélhetünk. A nagyobbrészt városban mozgó, de onnan hetente sok száz kilométerre kiszabaduló embereknek ideális combo a konnektoros hibrid, 60 kilométer feletti elektromos hatótávolságával. Városon kívül a tiszta és erős OM 654 takarékossága lehengerlő. A rendszerteljesítmény 700 Nm, amivel csodálatosan lehet rajzolni a körforgalmakban a hátsó gumikkal, mindehhez az autó kényelme megközelítette az S-osztályét, 5,6 l/100 kilométeres tesztfogyasztás mellett.

