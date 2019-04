Olvass tovább

Nincs idő felfogni a tempót, hiszen ez a kocsi három másodperc alatt 100-on van és alig több mint nyolc másodperc telik el kétszázig. Nagyon gyors.

760 Nm nyomatékhoz elkél a Goodyear Eagle F1 Supersport által nyújtott tapadás

Mi kell ahhoz, hogy versenypályán három kör alatt gyors lehess erős autóval? A vezetési képességek és tapasztalat egyértelműen nem elhanyagolhatóak, de ami még szükséges, az a bizalom. Önbizalom feltétlenül, de ennél is fontosabb, hogy higgy a technikában, a fékekben. Fontos, hogy bízhass a gumiban, hogy a megfelelő pillanatokban meglesz a tapadás, ha pedig elveszted, arról is tudj és kontrolálhasd.

Kedves olvasó, emlékszel a Goodyearre? Persze, hogy igen, hiszen ez a márka a Forma-1 legsikeresebb abroncsbeszállítója, több rajttal, több győzelemmel és több konstruktőri bajnoki címmel, mint bármely más gumis cég. Ez persze nem mostanában volt, és az elmúlt években az európai gyártók sokkal hangosabbak voltak mifelénk. Ám Goodyear új korszakot kezd, hogy megnyerje magának a fiatal generációt.

Ehhez új abroncsok érkeznek, mi most elsősorban a sportautókra való kínálattal ismerkedtünk az Ascari pályán. A Goodyear az elmúlt tíz évben nem szervezett ekkora eseményt: öt hét alatt ezer újságírót utaztat a világ minden tájáról Dél-Spanyolországba, hogy különleges körülmények között ismerkedhessenek meg új abroncsaikkal és új terveikkel. Komolyan játszanak!

Az említett sikerek kapcsán nem véletlen, hogy a sportos abroncsait továbbra is Eagle F1 néven készíti a Goodyear. 2019-re négy különböző kivitelben készül az Eagle F1: az Assymetric 5 a leginkább hétköznapi darab, míg az ultra-ultranagy teljesítményű (UUHP) sorozat a SuperSport, SuperSport R és SuperSport RS változatokból áll. A tervek szerint összesen 39-féle méretben lesz elérhető az új sportabroncs.

Az UUHP abroncsok esetében – a Goodyear európai marketingvezetője szerint – viszonylag egyszerű elvárások vannak, az ügyfelek sebességet akarnak, ha az megvan, akkor még több sebességet. Mindezt pedig úgy, hogy megfelelő legyen a kanyarodási képesség és a fékezés is rendben legyen. Nem véletlen, hogy a száraz pályára fejlesztett versenygumik (slick) abszolút simák, ugyanis a fentiek eléréshez minél nagyobb tapadás, ahhoz pedig nagyobb futófelület kell.

Nem meglepő módon a Goodyear is ebbe az irányba haladt, amikor versenyabroncsira alapozva kifejlesztette az új SuperSport szériát. Az alábbi ábra jól szemlélteti, mitől is lesz „gyorsabb” az egyik gumi a másiknál. Balról jobbra haladva: látható, hogy egyre kevesebb vízelvezető árok kerül az abroncsra, hiszen míg az Assymetric 5-ön négy ilyen is van, addig mellette már csak 3,5, majd 3, a Supersport RS-en már csak 2, miközben futófelület egyre nagyobb. Ezzel párhuzamosan egyre vékonyabb a futófelület vastagsága és változik a gumikeverék is, ami javítja az abroncs stabilitását kanyarban, javítva az irányíthatóságot és fokozva a tapadását. Persze a hatótávot ellenkezőleg befolyásolja.

Nem titkolja a Goodyear, hogy a SupersSport sorozatot elsősorban száraz útfelületre fejlesztették, de azért a sportkocsik vezetői is autóznak esőben, ezért a száraz útra fejlesztett külső részt – ahol balról jobbra haladva egyre kevesebb keresztirányú vízelvezető borda szabdalja – három, nedves útfelületre kitalált belső szegmens egészíti ki. A belül kialakított barázdák segítik a fékhatást nedves útfelületen.

Általánosságban a fentiek mindegyik modellre igazak, de az R modellel még tovább ment a Goodyear, ezért ahhoz nagyobb súrlódási együtthatójú gumikeveréket használnak a jobb tapadás elérésére, illetve a belső árkokban kis „hidakat” alakítottak ki, amelyek extrém kanyarvétel esetén csökkentik a futófelület deformációját, így javítják a kanyarstabilitást.

Ám még ezt is lehet fokozni, ugyanis az Eagle F1 SuperSport RS gyakorlatilag egy olyan versenyabroncs, ami használható közúton is. Pontosan megfogalmazva legális a közúti használatra, de arra született, hogy elérhetők legyenek egy utcai autó határai. Ehhez pedig versenyzésre kifejlesztett gumikeveréket alkalmaznak, ami megfelelő tapadást biztosít száraz útfelületen. Talán nem véletlen, hogy a Porsche ezt a gumit választotta a 911 csúcsmodelljéhez, a 700 lóerős GT2 RS-hez.

Azzal ugyan nem próbáltuk, de a Ferrari 488-ason remekül helytáll a gumi, képesek voltunk rövid féktávot venni, a kanyarokból erőből lőtt ki a kocsi és terhelésváltásokat is remekül kezelte. Bennem azonnal megvolt a bizalom.

Így száguldottunk a Ferrari 488 GTB-vel, az egyébként program miatt több részre osztott Ascari versenypálya 2592 méteres szakaszán: