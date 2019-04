Előredőlő karosszériájával már álló helyzetben is dinamikát sugároz a kocsi, amely továbbra is egy közepes hosszúságú (4,7 méteres) kupé, nagyon hasonló méretekkel, mint a BMW M4-es vagy az Audi RS5. Az eredetileg 2014-ben bemutatott RC F az idei évre kissé megújult, mind küllemében, mind technikailag. Megmaradt a kocsi orrát uraló orsószerű hűtőmaszk, megváltozott az első lökhárító, mind a hűtőnyílások, mind a spoilerrészek.

Legkönnyebben azonban új fényszóróiról ismerhető fel a 2019-es modell, amelyen a nappali menetfény már nem különálló elem, hanem beköltözött a LED-es főfényszóróba.

Hátul is más lámpákat láthatunk, de a lökhárító is megváltozott, hangsúlyosabb lett a diffúzor. Ezen túlmenően új küszöbspoilerekkel és visszapillantókkal gazdagodott a Lexus RC F. Ugyanakkor a sportmodell megtartotta a még az IS F-fel bevezetett különleges kipufogóját, ahol a végek trapéz alakban sorakoznak egymás felett, két oldalon.

Nézd meg, mi változott az autó elején:

A ráncfelvarrással párhuzamosan egy új limitált kivitelű változat, a Track Edition is bemutatkozott, így nem véletlen, hogy közúton nem, csak versenypályán hajtottuk a kocsit. A Egyesült Államokban tartott program főszereplője a vezetés szerelmeseinek készül, a normál RC F-hez képest vadabb formában.

Nemcsak a számára kitalált fehér és matt szürke karosszériaszíneiről ismerhető fel a Track Edition, de más tekintetben is különlegesebb. A tető és a motorháztető is karbonból készült, ahogy az első spoiler, a diffúzor és a csomagtartón látható fix hátsó szárny is, utóbbit az RC F GT3 versenyautó inspirálta. A normál modellen továbbra is egy kisebb, aktív szárny található, amely 80 km/óra felett bújik elő. (A karbon elemek- leszámítva a hátsó szárnyat, a normál modellhez is elérhetők extraként) A versenypályára alkalmasabb RC F új elemei nemcsak feltűnőek, de csökkentik a légellenállást és növelik a stabilitást. Az összkép igencsak versenyautós, de mondhatjuk, hogy a Halálos iramban című filmben is könnyedén helyet kapna.