Másfél hónap múlva elrajtol a 2021-es Forma-1-es szezon, aminek közeledtét jelzi, hogy a McLaren február 15-i, azaz hétfői bemutatójával kezdődnek az autóbemutatók is. Átmeneti szezonnak néz elébe a száguldó cirkusz, ennek ellenére akad néhány változás, ami így vagy úgy hatással lehet a csapatokra, hosszabb távon pedig akár az erősorrend is kiegyenlítettebbé válhat.

Olvass tovább

2019-ben még nyolc, 2020-ban már csak hat napig készülhettek a pályán az új szezonra a csapatok, ami szintén drasztikus visszaesésnek számít ahhoz képest, hogy a 2015-ös idénynek nem kevesebb mint tizenkét kollektív tesztnap után vágtak neki. Így viszont minden eddiginél nagyobb jelentősége lehet a kiskapuknak, amit több csapat is kihasznál.

Január végén egy egész héten át tréningezett fioranói tesztpályáján a Ferrari, ennek köszönhetően Carlos Sainz másfél napot tölthetett a 2018-as SF71H volánja mögött. Az AlphaTauri eközben újabb és újabb tesztet szervez japán újoncának, Cunoda Jukinak – a Forma-2 tavalyi bronzérmese várhatóan ismét lehetőséget kap arra, hogy még a kollektív gyakorlás előtt Imolában körözzön csapata 2019-es modelljével, az STR14-gyel.

119 laps done for the day 💪 time for a rest @yukitsunoda07? pic.twitter.com/DyiflxvSRg — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 3, 2021

Tudniillik, az F1-ben korlátlanul csak kétéves vagy annál régebbi autóval lehet tesztelni; ha az aktuális modellt szeretné megjáratni valamelyik csapat, a három napon túl csak az évi két forgatási napjához nyúlhat. Ezekre viszont szigorú szabályok vonatkoznak: egy-egy ilyen napon legfeljebb 100 kilométer tehető meg, továbbá kötelező használni a Pirelli extrakemény bemutatógumijait.

Több csapat is jelezte már az elmúlt hetekben, hogy sikeresen beindította 2021-es autóját, de az Alpine, az Aston Martin, a Haas, valamint a Red Bull még nem jelentette be, mikor kerül sor a bemutatóra. Sőt, a Haasnál biztossá vált, hogy az előszezoni tesztek előtt nem tudják beröffenteni az autót, a járvány miatt utazási korlátozások miatt ugyanis a Ferrari szakemberei nem tudnak elutazni az amerikai gárda főhadiszállására.

A 2021-es előszezon menetrendje a következő:

Időpont Esemény február 15., hétfő a McLaren MCL35M bemutatója február 19., péntek az AlphaTauri AT02 bemutatója február 22., hétfő az Alfa Romeo C41 bemutatója február 26., péntek a Ferrari csapatbemutatója március 2., kedd a Mercedes W12 bemutatója március 5., péntek a Williams FW43B bemutatója március 10., szerda a Ferrari SF21 bemutatója március 12-14., péntek-vasárnap kollektív előszezoni teszt Bahreinben

Bizonytalansággal bélelt versenynaptár

Rendkívül optimistán vágott neki 2021-nek a Forma-1 vezérkara, ám a koronavírus-járvány annál lassabban szorul háttérbe, illetve tűnik el, mint azt sokan szeretnénk. A járvány visszaszorulása helyett különböző, fertőzőbb mutánsok járják a világot, így már január elején módosítani kellett az idei, egyébként rekordhosszú, 23 versenyből álló menetrenden.

Elhalasztották az Ausztrál és a Kínai Nagydíjat is, így a tervezetthez képest egy héttel később, március 28-án kezdődik az idény a Bahreini Nagydíjjal.

Imola viszont ismét helyet kapott a versenynaptárban, a napokban pedig azt is megerősítették, hogy a sokáig üresen álló május 2-i időpontban a Portugál Nagydíjat rendezik meg. Utóbbi mellé nem árt biggyeszteni egy halvány kérdőjelet, mivel az eddigi bizonytalanság a romló járványügyi adatokkal hozható összefüggésbe, amik csak a napokban kezdtek szignifikánsan javulni, másrészt a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is leginkább szándékként fogalmazta meg a bejelentést.

A melbourne-i fordulót november második felére halasztották, amivel a vártnál sűrűbb ősz vár majd a mezőnyre: az első, 2018-as alkalom után is sokat kritizált, a tavalyi versenynaptárban – a kényszerhelyzet miatt – hemzsegő tripla hétvégékből nem kevesebb mint három várható, és ha vetünk egy pillantást az alábbi táblázatra, könnyen megállapíthatjuk: ha nem kell újabb verseny(eke)t törölni vagy halasztani – ami csodaszámba menne –, nehezen lehetne helyet szorítani a sanghaji versenynek, főleg úgy, hogy a járvány kiindulópontjának számító Kínában várhatóan nyárnál hamarabb semmilyen nemzetközi rendezvénynek nem adnak otthont.

Jelen állás szerint így néz ki a 2021-es naptár:

Dátum Nagydíj Helyszín 2021. március 26-28. Bahreini Nagydíj Bahrain International Circuit, Szahír 2021. április 16-18. Emilia-romagnai Nagydíj Autodromo Nazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola 2021. április 30. – május 2. Portugál Nagydíj Algarve International Circuit, Portimão 2021. május 7-9. Spanyol Nagydíj Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona 2021. május 21-23. Monacói Nagydíj Circuit de Monaco, Monaco 2021. június 4-6. Azerbajdzsáni Nagydíj Baku City Circuit, Baku 2021. június 11-13. Kanadai Nagydíj Circuit Gilles Villeneuve, Montréal 2021. június 25-27. Francia Nagydíj Circuit Paul Ricard, Le Castellet 2021. július 2-4. Osztrák Nagydíj Red Bull Ring, Spielberg 2021. július 16-18. Brit Nagydíj Silverstone Circuit, Silverstone 2021. július 30. – augusztus 1. Magyar Nagydíj Hungaroring, Mogyoród 2021. augusztus 27-29. Belga Nagydíj Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot 2021. szeptember 3-5. Holland Nagydíj Circuit Zandvoort, Zandvoort 2021. szeptember 10-12. Olasz Nagydíj Autodromo Nazionale de Monza, Monza 2021. szeptember 24-26. Orosz Nagydíj Sochi Autodrom, Szocsi 2021. október 1-3. Szingapúri Nagydíj Marina Bay Street Circuit, Szingapúr 2021. október 8-10. Japán Nagydíj Suzuka International Racing Course, Szuzuka 2021. október 22-24. Amerikai Nagydíj Circuit of the Americas, Austin/Texas 2021. október 29-31. Mexikóvárosi Nagydíj Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexikóváros 2021. november 5-7. São Pauló-i Nagydíj Autódromo José Carlos Pace, Interlagos 2021. november 19-21. Ausztrál Nagydíj Albert Park Circuit, Melbourne 2021. december 3-5. Szaúd-arábiai Nagydíj Jeddah Street Circuit, Dzsidda 2021. december 10-12. Abu-dzabi Nagydíj Yas Marina Circuit, Abu-Dzabi

Az időpontok szempontjából nincs jelentősége, de az imolai mellett a mexikói és a brazil verseny is új nevet kapott. További fejlemény, hogy 2025-ig biztosan Interlagosban marad a Forma-1, és valószínűleg tovább is, a riói versenypálya megépítése ugyanis a különböző környezetvédelmi aggályok miatt meghiúsult.

10 percnek is komoly jelentősége lehet…

…már amennyiben nem akarunk lemaradni a versenyek elejéről, az F1 ugyanis úgy döntött, hogy három év után visszatér egész órakor történő kezdésre, a korábban hagyománnyá vált 14:00-ás kezdések viszont nem térnek vissza.

Más változás is lesz a versenyhétvégék lebonyolítása tekintetében: a szombati után már a két pénteki szabadedzés is 60 perces lesz (a korábbi 90 helyett), így a csapatoknak egy-egy hétvégén egy órával kevesebb idejük jut a felkészülésre.

A versenyek maximum időtartamát pedig 240-ről 180 percre csökkentették.

Egykor erre vonatkozóan nem volt érvényben korlátozás, azonban miután a piros zászlókkal és esőszünetekkel tarkított 2011-es Kanadai Nagydíj egy rekordhosszúságú, 4 óra 4 perces futamot hozott, a szabályalkotók úgy döntöttek, lépnek.

A jövőben viszont ennél lényegesen nagyobb változásokra is számíthatunk, amennyiben az idei próbák beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. A Kanadai, az Olasz és a São Pauló-i Nagydíj helyszínén próbálják ki, hogy működőképesek lennének-e a Forma-1-ben a sprintversenyek.

Amennyiben igen, a későbbiekben úgy alakulhat át a hétvégék menete, hogy az időmérő edzést pénteken tartják, amit szombaton egy nagyjából 100 km-es sprintfutam követ, amin akár félpontokat is oszthatnak, egyúttal meghatározhatják a vasárnapi verseny rajtsorrendjét.

Rég nem látott vándorlás

Két „új” csapatot is köszönthetünk a mezőnyben a Racing Point Aston Martinná, valamint a Renault Alpine-ná alakulásának köszönhetően, s miután Lewis Hamilton szerződéshosszabbítását is bejelentették, teljessé vált a 2021-es mezőny. Akkora mozgolódás volt az átigazolási piacon, hogy csak a Mercedes, az Alfa Romeo és a Williams párosa maradt érintetlen, a legtöbb csapatnál legalább az egyik versenyző kiléte változott.

Ennél is radikálisabb lépésre szánta el magát a Haas, mely négy-öt év után megvált Kevin Magnussen és Romain Grosjean kettősétől, helyükre pedig két újoncot igazolt. Az amerikai csapat egyik ülését így – a Ferrarin keresztül – a hétszeres világbajnok Michael Schumacher regnáló Forma-2-es bajnok fia, Mick kapta, a német csapattársa a már bemutatkozása előtt botrányhősként megbélyegzett Nyikita Mazepin lesz. Az orosz nevéhez mellfogdosós botrányon át gyorshajtásig sok minden köthető, de arról, hogy a következő két szezonban semleges színekben indulhat csak, a legkevésbé sem tehet.

A Red Bullnál Sergio Pérez, a McLarennél Daniel Riccardo, az Aston Martinnál Sebastian Vettel, az Alpine-nál két év kihagyás után visszatérő – jelenleg lábadozó – Fernando Alonso, a Ferrarinál pedig Carlos Sainz kezd új életet. Schumacher és Mazepin mellett pedig a már említett Cunoda a harmadik újonc a mezőnyben, aki Danyiil Kvjatot váltotta az AlphaTaurinál – amellett, hogy az első 2000-es születésű versenyző az F1 történelmében, Kobajasi Kamui 2014-es távozása óta az első japán induló.

Így fest a 2021-es mezőny:

Csapat Motor Versenyzők (nemzetiség, rajtszám) Mercedes Mercedes Lewis Hamilton (brit, 44) Valtteri Bottas (finn, 77) Red Bull Honda Sergio Pérez (mexikói, 11) Max Verstappen (holland, 33) McLaren Mercedes Daniel Ricciardo (ausztrál, 3) Lando Norris (brit, 4) Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel (német, 5) Lance Stroll (kanadai, 18) Alpine Renault Fernando Alonso (spanyol, 14) Esteban Ocon (francia, 31) Ferrari Ferrari Charles Leclerc (monacói, 16) Carlos Sainz (spanyol, 55) AlphaTauri Honda Pierre Gasly (francia, 10) Cunoda Juki (japán, 22) Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen (finn, 7) Antonio Giovinazzi (olasz, 99) Haas Ferrari Nyikita Mazepin (orosz, 9) Mick Schumacher (német, 47) Williams Mercedes Nicholas Latifi (kanadai, 6) George Russell (brit, 63)

Vége a féktelen költekezésnek

2022-ben kezdődik majd csak a Forma-1 új érája, viszont annak elemeiből néhány már idén megjelenik.

Ilyen például a költségvetési plafon, ami 145 millió dollárban maximálja a csapatok kiadásait.

A meghatározott összeg egy 21 futamból álló versenynaptár esetén érvényes, ezen felül minden plusz versennyel egymillióval tolja ki a büdzsét, de ha ez alá esik a futamok száma, az versenyenként egymillió dollár mínuszt jelent – például az idei versenynaptár 23 versenyből áll, így a költségvetés felső határa 147 millió dollár.

Fontos megjegyezni, hogy a költségplafonba nem vonatkozik a marketingre fordított kiadásokra, a versenyzők, valamint a csapat három legfőbb vezetőjének bérezésére. A motorbeszállítói megállapodások – melyek nem léphetik túl a 15 millió dolláros határt –, valamint az utazási és szállási költségek szintén nem számítanak bele a 145 millió dolláros limitbe.

Vitatémává vált az utóbbi időkben, hogy a versenyzők fizetéseinek is felső határt kellene szabni, de ennek kapcsán nem jutottak dűlőre a Forma-1 Bizottság legutóbbi ülésén. Dieter Rencken veterán szakíró összeállítása szerint – bónuszok és minden egyéb, pl. szponzori juttatás nélkül – a mezőny fele keres idén 10 millió dollár felett. A legmagasabb fizetés idén is Lewis Hamiltoné, az ő alapbére 30 millió dollára rúg.

Lassabbá, szorosabbá akarják tenni az F1-et

Szintén annak jegyében, hogy idővel kiegyenlítettebbé váljon az F1-es mezőny, az előző évi konstruktőri eredményekhez kötik, mennyi időt tölthetnek a csapatok a szélcsatornában. Magyarra fordítva: a legjobb csapatok rövidebb ideig használhatják szélcsatornáikat, mint a sereghajtók.

A 100%-os kiindulási pontot a mezőny közepe, vagyis az ötödik helyezett – jelen esetben a Renault/Alpine – jelenti, a negyedik 2,5%-kal kevesebb, a hatodik 2,5%-kal több időt tölthet a szélcsatornában, és így tovább az első, illetve a tizedik helyig. Ennek értelmében amíg a Williams 112,5%-nyi időt kap a szélcsatornában, a Mercedes csak 90-et. A brackley-i bajnokcsapat máris szóvá tette, mekkora kihívással szembesülnek emiatt a tél folyamán, hozzátéve, hogy gondok lehetnek az idei motorral is.

Ahogyan arra már utaltunk, 2022-ben lesznek igazán grandiózus változások – ezek kiegészültek a héten azzal, hogy 2021 végén betiltják a motorfejlesztést, az AlphaTauri és a Red Bull legnagyobb örömére –, de idén is folytatódik a harc az ellen, hogy ne legyen lehetetlen küldetés előzni. Szűkebbre kell tervezniük a csapatoknak a padlólemez hátsó részét, ezáltal csökken a leszorítóerő, a köridők pedig lassulnak. Hogy még inkább visszafogják az autókat, a diffúzoron is végre kell hajtani minimális változtatásokat.

Viszlát, DAS!

A Mercedes csodafegyvereként mutatkozott be a tavalyi barcelonai tesztsorozat második napján a DAS (kettős tengelyű kormányzás) elnevezésű megoldása. Ennek lényege, hogy a pilóta a kormány húzásával-tolásával állítja a kerekek dőlésszögét, segítségével a gumispórolás is könnyebbé válik, de aerodinamikai szempontból is előnyös.

Mercedes, Bottas ile birlikte DAS sistemini kullanmaya başladı. #F1 pic.twitter.com/rk1sVvzF79 — Formula 1 Bilgi 🇹🇷 (@F1Bilgi) July 3, 2020

A vártnál jóval kevesebbszer, de hébe-hóba használta a DAS-t a Mercedes, ebben valószínűleg az is közrejátszott, hogy az FIA csak a tavalyi évre engedélyezte, az idei évtől viszont már tiltja a trükkös felfüggesztést.