A Racing Pointból Aston Martinná alakuló F1-es csapat az átmenet során szponzorokat is vált, és sikerült is behúzniuk egy nagy nevű főszponzort. A Cognizant egy amerikai óriáscég, mely digitális szolgáltatásokat kínál az üzleti élet szereplőinek. A csapat nevébe ezzel együtt bekerült a cég neve is, és már silverstone-i székhely elé is kikerült az új cégér.

We’re delighted to announce a multi-year title partnership with @Cognizant. 🤝

Discover how Cognizant, one of the world’s leading IT brands, will play a key role in empowering the team as we take to the grid later this year ⬇️https://t.co/8Fo1ahSq8h#BeCognizant #IAMF1 pic.twitter.com/GVB5XHjnaT

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 7, 2021