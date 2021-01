Két Forma-1-es csapatnál is átalakulás van folyamatban a 2021-es szezonnyitó előtt: a Racing Point Aston Martinná, míg a Renault Alpine-ná válik. Előbbi amellett, hogy ízelítőt adott az istálló idei színvilágából, egy főszponzor érkezését is bejelentette.

Az Alpine azonban úgy tűnik, önmagát buktatta le idő előtt egy videórészlettel, melyen megvillantottak egy digitálisan alkotott F1-es autót, vélhetően már az idei fényezés alapjaival.

Breaking: Quick preview of the car of Alpine F1 team for 2021 season presented by Luca de Meo

More details are coming on 14th of January at 08:00 Paris time#f1 #formula1 #AlpineF1Team #RenaultF1 #FernandoAlonso #EstebanOcon #eo31 #fa14 pic.twitter.com/MTHZvvQr7j

— F1 insider (@startonpole) January 7, 2021