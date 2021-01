Néhány hete több 2021-es nagydíj megrendezése is kétségessé vált, hétfő este pedig több forrás is megszellőztette, hamarosan új versenynaptárt jelenthet be a Forma-1 az idei szezonra, elhalasztott, illetve beugróként visszatérő futamokkal.

A hírek igaznak bizonyultak.

Az Ausztrál és a Kínai Nagydíjat elhalasztják, így a Bahreini Nagydíj lesz a szezon első versenye, melyet az Emilia-romagnai Nagydíj követ Imolában április 18-án.

A frissített versenynaptár szerint az első versenyhétvégét március 26-28-án tartják Szahírban. A közel-keleti pálya így elmondhatja magáról, hogy négy soron következő F1-es futamból hármat is itt rendeztek meg, még ha eltérő nyomvonalon is.