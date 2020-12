Olvass tovább

Idén többször is előfordult, hogy a csapatok mindössze egyetlen órát tudtak gyakorolni az időmérő előtt: az Eifel Nagydíj hétvégéjén az időjárás szólt közbe, az imolai Emilia-romagnai Nagydíjat pedig logisztikai okokból rendhagyó, kétnapos menetrend mellett bonyolították le.

A szabályalkotók végül az arany középút mellett döntöttek, így mindhárom szabadedzés időtartama 60 perc lesz, vagyis az eddig négy helyett három óra áll majd a mezőny rendelkezésére.

A versenyhétvége formátumát érintő változás(ok)at a versenyek izgalmasabbá tétele mellett az egyre hosszabb versenynaptár is indokolja, hiszen jövőre már 23 versenyt terveznek, ami nem csak logiszitikailag kihívást, de a csapattagok zömének terhet is jelent.

A Liberty Media korábban többször is jelezte, akár 25 versenyből is állhat majd egy F1-es évad, ugyanakkor vitatott, hogy ez-e a jó irány a sportág jövője szempontjából. A szezon folyamán többek között a Red Bull-os Max Verstappen is felemelte a hangját az elképzelés és annak belátható negatív hatásai miatt.