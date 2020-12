Olvass tovább

A naptár negyedik hétvégéjén, az április 23-25-i időpontban eredetileg a Vietnámi Nagydíj szerepelt volna, ám az ázsiai országban egyesek nagyobb problémákkal néznek szembe, mint a Forma-1-es futam megrendezése: a szervezés mögött álló politikust börtönbe csukták. Még nincs meg, melyik pálya lehet a beugró, de Imola, Portimao és Mugello a legesélyesebbek, mint az európai szezon kezdőállomásai.

A Magyar Nagydíj a szezon közepén kapott helyet, a tervek szerint július 30. és augusztus 1. között köröznének a Hungaroringen a világ legjobb pilótái, melyet egy három hetes nyári szünet követne. Egy régen látott, egy félig-meddig új és egy teljesen új nagydíj is szerepel a 2021-es szezonban: szeptember elején Zandvoortba tér vissza a Forma-1 a Holland Nagydíjra, míg a Brazil Nagydíj helyét a Sao Pauló-i Nagydíj veszi át: a helyszín továbbra is a jól ismert és a pilóták körében közkedvelt Interlagos, csak a név változik. Az is biztos, hogy a helyszín 2025-ig marad, ezt a hivatalos versenynaptár megerősítése előtt jelentették be.

BREAKING: Sao Paulo will remain the home of the Brazilian Grand Prix through to 2025!#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/eN5RDRREUp — Formula 1 (@F1) December 16, 2020

Az abszolút új helyszín Szaúd-Arábia: Dzsidda városában november 26. és 28. között tartják a szezon utolsó előtti futamát, mely a többi közel-keleti versenyhez hasonlóan villanyfényes lesz.