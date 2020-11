Jó ideje hallani arról, hogy Szaúd-Arábia Forma-1-es futamot szeretne, mostantól azonban hivatalos, bejelentették, hogy a közel-keleti királyság helyet kapott a 2021-es versenynaptárban.

A helyszín a Vörös-tenger partján fekvő 3,5 milliós város, Dzsidda lesz, ahol egy egyelőre nem véglegesített nyomvonalú utcai pályán versenyeznek majd, méghozzá este, lámpafénynél.

Szaúd-Arábia az elmúlt években rangos nemzetközi sportesemények rendezésével igyekezett javítani az emberi jogi problémák miatt nem túl fényes országimázsán, ebbe illeszkedik az F1 megnyerése is – ugyanakkor nemrég az Amnesty International is rámutatott, hogy a szaúdi futamrendezés éles ellentétben áll a Forma-1 idén meghirdetett, az egyenlőséget, a be- és elfogadást, a sokszínűséget támogató “WeRaceAsOne” (egyként versenyzünk) kampányával.

Persze van az a pénz, az F1 esetében pedig már be is futott, hiszen az év eleje óta a világ legszennyezőbb cégeként is emlegetett szaúdi olajtársaság, az Aramco a sportág egyik globális partnere.