A Forma-1 nem olyan régen környezettudatos, középtávon teljes karbonsemlegességet célzó programot jelentett be.

Szépen rímel erre, hogy a Liberty-korszak első új globális partnereként ma a szaúd-arábiai olajvállalatot, az Aramcót jelentették be, azt a céget, amelyet a Guardian 2019 októberében a világ legszennyezőbb, legtöbb szén-dioxidot kibocsátó cégének nevezett.

Formula 1 announces new long-term Global Sponsorship deal with @Aramco, the world’s leading integrated energy and chemicals company.https://t.co/7UCRO6qx8Y

— Formula 1 (@F1) March 10, 2020