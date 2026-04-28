Friss megjelenést, átdolgozott kezelőfelületet, új fénykaraktert, továbbfejlesztett akkumulátorrendszert kapott az Audi két bestsellere, a Q4 SUV e-tron és a Q4 Sportback e-tron.

Galéria: Audi Q4 Sportback e-tron

25 fotó

Kezdjük a végén, mert az a legfontosabb: a korábbi 175 helyett immár 185 kW-tal tölthető az akkumulátor (ami 63 vagy 82 kWh bruttó kapacitású lehet), így 10-ről 80 százalékra 27 perc alatt juthatunk el.

Tíz perc alatt 185 kilométerrel növelhetjük a jármű hatótávolságát, a gyorstöltést megelőzően pedig kézi vagy programozott előkondicionálással fűthetjük vagy hűthetjük optimális hőmérsékletűre az akkut.

A töltést Plug & Charge funkció egyszerűsíti: ilyenkor az autó saját magát azonosítja a töltőnek, így azonnal indulhat a töltés, a költségeket automatikusan terhelik rá a felhasználói fiókra.

A villanymotor(oka)t takarékosabbra cserélték, átdolgozták a teljesítményelektronikát, és csökkent az erőátvitel belső energiavesztesége. Összességében 10% körüli a hatásfok-növekedés. Mindez kiviteltől függően 16-32 kilométer közötti értékkel növelte a hatótávolságot.

Q4 SUV / Sportback e-tron Q4 SUV / Sportback e-tron performance Q4 SUV / Sportback e-tron quattro Q4 SUV / Sportback e-tron quattro performance Max. teljesítmény (kW) 150 210 220 250 Max. forgatónyomaték (Nm) 350 545 h: 350

e: 134 h: 545

e: 134 Energiafogyasztás, vegyes (kWh/100 km) 18,0 – 15,3

/ 17,3 – 14,8 18,4 – 15,6

/ 17,7 – 15,2 19,1 – 16,1

/ 18,6 – 15,6 18,9 – 16,2

/ 18,5 – 15,8 Végsebesség (km/óra) 160 180 180 180 Gyorsulás 0‒100 km/óra (mp) 8,1 6,6 6,2 5,4 Max. hatótávolság 440 / 451 578 / 592 558 / 573 541 / 554 Max. töltési teljesítmény (kW) 160 165 165 185

A lényeg: a Q4 e-tron az első Audi, amely támogatja a kétirányú töltést: egyrészt alkalmas arra, hogy külső fogyasztókat üzemeltessünk róla (V2L), másrészt piactól és szolgáltatótól függően táplálhatjuk az egész háztartásunkat (V2H.)

Ez utóbbi napelemekkel kombinálva egész napos optimalizált energiaellátást biztosíthat otthonuknak. Mindkét kétirányú töltési funkció 20‒80%-os töltöttségi szint között vehető igénybe.

Galéria: Audi Q4 SUV e-tron

26 fotó

Vontatni mostantól 1,4 helyett 1,8 tonnát lehet.

Teljesen megújult a vezetői környezet. A panorámakijelző 11,9 colos digitális műszeregységet és 12,8 colos multimédiás kijelzőt foglal magában. Opcióként az első utas elé is kérhető egy 12 colos képernyő.

A hangvezérelt digitális asszisztens mostantól a ChatGPT segítségével értelmezi a kérdéseket és adja a válaszokat.

Vezeték nélküli telefontöltőből kettőt kapunk, mindkettő 15 W-os és hűtött.

Újdonság még a digitális LED-es nappali világítás, az infotainmentrendszerből programozható fénygrafikával, míg hátul második generációs OLED-lámpatesteket kapunk.

Opciós a közelségi figyelmeztetőfény, ami azokat inti óvatosságra, akik túl kis követési távolságot tartanak.

A modellpáros megjelenése is frissült, a hűtőmaszk mostantól a karosszéria színében készül, vagy kérhető feketében, egyéb fekete optikai elemekkel közös csomagban.

A SUV új hátsó légterelőt kapott, a karosszériaszínek és keréktárcsák választéka frissült.