Hét Forma-1-es csapatnál is úgy döntöttek, hogy a jól ismert barcelonai helyszínen ifjoncversenyzőket ültetnek be az első szabadedzésre. Így tett a Mercedes is, ahol Andrea Kimi Antonelli kapott így egy szabad órát. A bajnoki listavezető olasz versenyző a hatvan percet persze nem városnézéssel töltötte, ő is kinn volt a pályán, azonban a garázs mélyén zajló adatelemzések mellett jutott még ideje a mókázásra is.

Antonelli fogott ugyanis egy, a felvételek alapján nem épp az ő méretében készült Pókember-maszkot, amit az arcába nyomott, és bő pulóverben kilátogatott a főtribünre, a többi néző közé. A szokatlan néző alapvetően nem keltett komoly gyanút senkiben sem a jelenlévők közül, de megjelenésével felhívta magára még a Forma-1-es közvetítés rendezőjének is a figyelmét.

A “tévébe” így bekerülő pilóta azért hamar gyanússá vált a nézők egy részének, sokan egészen hamar meg mertek volna esküdni arra, hogy testalak, valamint a látható arcforma és szemek miatt ez nem lehet más, csak Antonelli. Végül nekik lett igazuk, az inkognitót leleplezték:

A Mercedes korábban egyébként ezt a trükköt már eljátszotta: George Russell a 2025-ös Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésén egy luchadormaszk segítségével próbált elvegyülni.