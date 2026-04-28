A vad tuning a hazai Suzuki Swifteket sem kerüli el, akadnak szép, kevésbé szép, és hajmeresztő példányok. De amit egy ismeretlen tulajdonos a konstrukció amerikai ikertestvérével a Geo Metróval művelt, amellett tényleg nem lehet szó nélkül elmenni.

Geo Metro – a helyi Swift

A Geo Metro talán nem hangzik mindenkinek ismerősen, pedig nem túl ritka autó. Ez az első Esztergomban gyártott Suzuki Swift amerikai megfelelője, mely a másik kontinensen is az olcsó, de megbízható, kis pénzből fenntartható autót keresők egyik megoldása a mobilitásra.

5 fotó

A két autó között alig voltak eltérések: a tengerentúli rokon némileg gömbölydedebb volt, de élményben és minőségérzetben nemigen különbözött az európai utakon futó változattól. A két testvér utóélete azonban eltérő: míg hazánk útjain bőven van az ezredforduló előtti Swiftekből, addig Amerikában jobban szét kell nézni, hogy találkozzunk a forgalomban egy-két Geo Metróval.

Ez a példány Seattle környékét járja, ott fedezik fel újra és újra a helyi autórajongók, és fotózzák serényen, mert ilyet még azon a vidéken is ritkán látnak. Hosszas nyomozás után sem sikerült megtudni az építés részleteit, de akadt egy dedikált Instagram oldal, ahol csak erről a gépről vannak videók, sőt még belső felvétel is menet közben.

Ezekből kiderül, hogy a gép 1993-as, és acélos 55 “fehérfejű réti sas” sikít a motorháztető alatt. Talán elég ennyit tudni róla, a képek magukért beszélnek. Kicsit az 1950-es évek, az ajtóknál a DeLorean elevenedik meg rajta, a szín pedig kilométerekről felismerhetővé teszi ezt a “csodát”.