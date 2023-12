Több mint 22 éve tesztelünk autókat a Vezessnél, ennyi idő alatt már a negyedik generációt megértek az akkor is, és a még ma is létező modellek. Mint például a Mercedes-Benz E-osztály vagy a Volkswagen Passat vagy Renault Clio. Közben persze eltűntek modellek és érkeztek újak. Mi pedig lelkesen próbáljuk ki az érkezőket. 2023 sem volt unalmas, hiszen amellett, hogy a hazai utakon is próbára tettünk sok autót, elutaztunk Európa számos országába, de jártunk Amerikában, Afrikában, Kínában, Japánban, hogy megismerkedjünk a legújabb modellekkel s beszámoljunk róla nektek.

Idén nagyjából 170 újautó-tesztet közöltünk, amelyek között az árukkal harcoló olcsóbb modellek mellett szupersportautók, a hétköznapok családi modelljei, de méregdrága luxusterepjárók is szerepelnek. Tesztjeinkben igyekszünk az autóvásárlóknak segíteni, miközben a tapasztalatunkat felhasználva az autórajongó énünk is mesél. Sorolhatnánk az olvasók által legjobban szeretett, a legnépszerűbb autótesztjeinket (hamarosan megtesszük), de itt most a szerzőink kedvenceit gyűjtöttük össze. Szubjektív lista 2023 kedvenc tesztautóiból:

Hamvas Tamás – Ferrari Roma

Annál értékesebb autós emlékem egyelőre nincs, mint amikor idén májusban Maranellóban, a Ferrari gyár ikonikus kapujában állva vettem át egy Ferrari Roma kulcsát. Az sem érdekelt, hogy éppen özönvíz van és szakad az eső, ezt nagyon eltettem magamnak. A kék Roma, rajta a nevemmel, arra várt, hogy bevegyem vele Bolognát, és hogy lehetne szebb Észak-Olaszország, mint egy Ferrari kormánya mögül csodálva?

620 lóerős, dupla turbós V8-asával a jelenleg kapható leggyengébb és legkisebb Ferrari, és éppen ezért érdekelt ez a modell a legjobban. Fergeteges közvetlenségével, reszelős V8-as morajlásával, azokkal az anyagokkal, kivitelezéssel, üléspozíciójával maga a tökéletesség. És a forma! Hosszú orr mögött rövid kabin és egy még rövidebb far. Tökéletes arányok, elegáns vonalakkal, domborításokkal, semmi túlzással, csak a tiszta és szexi sportautós jegyekkel.

A Roma Spider bemutatója miatt jártam Maranellóban, így egyből láttam a kabriót is, de a lenyitható tető nem nekem való. A kupé viszont pont azt tudja, amit egy autóban keresek, a Ferrarik részleteit, belső megoldásait, anyagait, és főleg történelmét senki nem tudja leutánozni. Sok szép vashoz volt idén szerencsém. Ott volt a csodás Twilight lila BMW M3 Touring, amit imádtam fotózni, vagy a Civic Type-R, és a Toyota GR86-ból sem akartam kiszállni.

De ezek között is magasan vitt mindent a Ferrari Roma, amivel még a volt Bugatti gyárat is meglátogattam Campogallianóban. Ez egy külön sztorit is megérdemelt, így a vele szerzett pluszélményeknek is ide kell kerülnie a listára, mert így volt igazán kerek.

Horváth Zsolt – Jeep Wrangler

Alapvetően a sportos autók állnak közel hozzám, és leginkább a kis, könnyű modellek, belső égésű motorral. Innen nézve a BMW M2 talán jobb választás lehetett volna 2023 kedvenc tesztautójaként számomra, ha csak a dinamikának vagy csak a hangnak engednék teret, akkor a Ferrari Purosangue nyerne. Szóba jöhetne még egy nemrég próbált kis hot hatch is, ha nem lenne embargós januárig. Ám helyettük egy nagy, nehéz, nem éppen a gyorsaságával kampányoló autót választottam.

Számomra is meglepő módon a Jeep Wrangler maradt a legemlékezetesebb 2023-ból. Ez a ma is játékautónak tűnő különlegesség. Ráadásul nálunk már nem is kapható – az őshazájában, az USA-ban jellemzőbb – klasszikus benzinmotorral, hanem csak 4xe néven futó konnektoros hibridként.

Erőben nincs hiány, hiszen a két villanymotor, a 2,0 négyhengeres turbómotor és 400 voltos akkumulátor alkotta hajtáslánc maximális kombinált teljesítménye 380 lóerő, maximális kombinált nyomatéka pedig 637 Nm. Ezzel elvileg 6,4 másodperc alatt képes 100-ra gyorsulni álló helyből, végsebessége pedig 177 km/óra. Mindez azonban kevésbé számít, hiszen leginkább tisztán elektromos módban használtam az autót.

Itt ugyanis nem a dinamika határozza meg a vezetési élményt, hanem az autó kialakítása, hangulata. Egy nagy, masszív fémtömböt irányítunk, magasan ülünk és lenézünk a forgalomra, előttünk az asztalnyi motorháztető. Teherautós érzés, de nemcsak az üléshelyzet, hanem az alvázas felépítés miatt a mozgása is. Nem a gyors kanyarvétel az erőssége, viszont megszűnik az úthibák miatti félelem, nincsenek akadályok.

Bár képes rá, nem csábít száguldásra a Jeep Wrangler, a nyugodt poroszkálás a terepe, élvezzük az utazást. Ez a lelassulás nagyon szerethető, így minden, az autóban töltött idő felért egy kis pihenéssel, kikapcsolódással.

Fehér Patrik – BMW iX5 Hydrogen

Ha az év tesztautós csúcspontját kell keresnem, akkor a Ferrari Roma Spidert mondanám, mellyel Toszkánában autózhattam önfeledten az ősszel. Próbáltam azonban kicsit más szemmel visszatekinteni 2023-ra, és eltérő szempontredszer alapján emlékezetes autót keresni.

Ez sikerült is, igen hamar, mégpedig a BMW iX5 Hydrogen képében, melyet Bécsben vezettem szeptemberben. Valószínűleg minden idők legrövidebb tesztautózásai közé tartozik a volán mögött töltött idő és táv tekintetében ez a kaland, hiszen jó, ha volt tíz kilométer az egész. Ennyi is elég volt azonban ahhoz, hogy alapjaiban formálódjon az autózás jövőjéről alkotott elképzelésem.

Két világ legjobb tulajdonságai találkoznak a hidrogén-üzemanyagcellás prototípus-autóban: gyorsan tölthető, akár a benzines és dízelüzemű autók, de megkapjuk tőle ugyanazt a dinamizmust, mint bármelyik villanyautótól. Vezetési élményben nincs furcsa újdonság, nem kell új dolgot megszoknunk vagy megtanulnunk a kocsi viselkedését illetően, akár villany-, akár belső égésű motoros modellhez hasonlítjuk.

A BMW iX5 Hydrogen abban a formában, ahogy Ausztriában találkoztam vele, biztosan nem fog elterjedni, de akár már ma is el tudnám képzelni az útjainkon. Természetesen ehhez a megfelelő infrastruktúrára is szükség lenne: ugyan még kérdéses, hogy mikor jutunk ezen a téren elfogadható szintre, az azonban egyre biztosabb, hogy a hidrogénre nem csupán az autóiparnak, hanem a világnak is egyre égetőbb szüksége van.

Hogy miért gondolom ezt? Válaszokat az alábbi cikkben találsz:

Kovács Miklós – Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4

Nem sok autó fordult meg a kezeim között 2023-ban, de ha emlékezetes fénypontot kell keresni, akkor a BMW 520d xDrive lenyűgöző technológiai erődemonstrációja és klasszikus értékeket hordozó dízelmotorja mellett nálam csak az utolsó igazi Alfa Romeo jöhet szóba, a Giulia. A szintetikus érzetek, sárnehéz karosszériák, böhöm szabadidő-autók között igazi különc ez a fürge, vezető köré épített szedán. A XX. század olasz középkategóriás autója, a három dobozból álló, négyajtós, vezető köré épített életérzés csúcsosodik ki ebben a kocsiban.

Nyilván vannak nagyobb álmok, sokkal erősebb, kegyetlenebb menettulajdonsággal bíró autók, de ez valahol az édes középút: elöl hosszában beépített, négyhengeres benzinmotor, szívhez szóló valódi motorhang, 280 lóerő, 400 Nm nyomaték. Mindenre elég, az alapból hátsó tengelyre teljes nyomatékot küldő Q4 összkerékhajtással atomstabil, a futómű pedig mestermű. Valahol ebben az autóban éled újra a benzingőztől megszédült autórajongók által csodált hatvanas évek, ennyi pénzért ilyen klasszikus formában ennyi érzést a volán mögött csak ez az autó tud adni. Vegyétek, amíg van belőle.

Földes Attila – Ford Bronco Badlands

Talán annyira nem meglepő, hogy nálam egy terepjáró lett 2023 legemlékezetesebb autója. Távol a korlátozásktól, idióta, kifejezetten az autósok bosszantására született forgalomszabályzásoktól, reménytelen parkolóhely-keresésektől, leginkább a világ végén lehet átélni azt a szabadságérzést, amit egy autó adhat. És amit az sosem fog megérteni, aki csak menetrendek, átszállások, és persze késések reménytelen mátrixában képes elképzelni egy utazást.

Persze lassan már a vadonba se lehet eljutni anélkül, hogy ne kerüljön az utadba valami tiltás, épp ezért volt szerencsés a teszthét, ami egy alapos terepezéssel kezdődött – ezt a forgalmazó szervezte, zárt pályán, ahol semmiben nem tudtunk kárt tenni, mégis biztonságos körülmények között mindent kipróbálhattunk -, majd utána jött a saját program. Aminek nagy részét Szlovákiában autóztam le, a környéket jól ismerő vezetővel. Sárban, homokbányában, erdőben, gáton, mezőn.

És mindannyian imádtuk. Nemcsak a menő formát, a minimális ügyességgel is leszedhető tetőt, ajtókat, hanem a milliónyi átgondolt apróságot is, amitől élmény vele minden kilométer, együtt töltött perc. Úton és dágványban egyaránt. Terepen az oldható stabilizátor, a differenciálzárak, a terepváltó mellett a fordulókört 40 százalékkal csökkentő Trail Turn Assist is zseniális dolog.

Végül pedig ott van a Ford Bronco motorterében a 2,7 literes, V6-os, dupla turbós, közvetlen befecskendezésű EcoBoost motor, ami 335 lóerős és 563 Nm nyomaték leadására képes. Ez önmagában is jól hangzik, de ha mellé tesszük, hogy ezzel 6,7 másodperc alatt lehet 100-as tempóra ugratni, akkor még sokkal szélesebbre húzódik a szánk szélén a mosoly.

Szörényi András – Porsche 911 GT3

Műszaki szempontból az idén vezetett autók közül számomra a Mazda MX-30 R-EV a legizgalmasabb, az új hatótávnövelős hibrid a kompakt villanyautóból. Jó sokat kellett rá várni, fejlesztését lassította a koronavírus-járvány is, de végül ismét megadatott Wankel-motoros autót vezetnem, amiben a boldog emlékű RX-8 óta nem ültünk.

Szakmailag a legfontosabb tapasztalat idén egyre több kínai autó megismerése volt. A BYD Atto 3, az MG5 kombi, az Omoda 5 és más kínai autók vezetése nélkül agyaglábú óriás minden autós újságíró, mert az európai autókereskedelem fő sztorija most a kínai autóipar betörése.

De a benzinvérem nem hagyta, hogy mást válasszak az év tesztautójának, mint a Porsche 911 GT3 Touringot. Az idei év legnagyobb élménye volt a templomba járós ruhába öltöztetett, diszkrét szárnyas GT3. Technikája olyan szintű, hogy ez a sportautó hegyi vagy pályaversenyeken is helyt tud állni.

Hathengeres, 510 lóerős bokszermotorja velőtrázó üvöltéssel forogta le a 9000-et, a szívómotor rajtaütésszerű gázreakciója, érzéki felpörgése és a 315/30 R21-es gumikkal nagyon jól átadott ereje igazi álomautóvá teszi. A 911 GT3 Touring sebészkézzel vezetett szikeként hasít, kormányzása fenomenális, amilyen a hangja is.

A domesztikált vadállat határai annyira magasan vannak, hogy a vezetés hamar átvált földközeli repüléssé. Azért is lett 2023 kedvence, mert kézi váltós, és mennyire zseniális benne a manuális váltó! Bőven megéri az az 5 tizedet, amennyivel a PDK-s, tehát a dupla kuplungos váltós 911 GT3 Touring hamarabb gyorsul 100-ra (3,9 helyett 3,4 mp az eredménye).

Nem azért lett az idei év legjobb autója, mert a 911 GT3 RS-ről szóló cikkünk csak januárban jelenik meg, így csak a 2024-es választásba kerülhet bele. Az RS3 még jóval közelebb van a versenyautókhoz, de az egyszerre penge és napi járósnak is használható GT3 Touring minden egyes centet megér abból a 193 417 euróból, amennyit a Porsche kért érte.

Tartsatok velünk 2024-ben is, a Vezess továbbra is hozza nektek a legújabb autók tesztjeit.