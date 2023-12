Íme, a tökéletes példa arra, hogy a legkisebb modell nem feltétlenül jelenti a legkevesebbet is. A Ferrari Roma formailag is kilóg a sorból, épp ezért lehet az egyik legérdekesebb most az olasz sportautók között. Hogy mire képes a csinos kupé és milyen élőben az új kabrió, a Roma Spider? Annak Észak-Olaszországban, Maranellóban és környékén jártam utána. Sok szépet láthatsz és sok V8-at hallhatsz a legújabb videónkban!

