Látványosan bizonyítja ez az eset a K&H reprezentatív felmérésének igazát, miszerint a villanyautóknál az elmúlt években az átlagos hazai pénztárcákhoz képest magas ár tartotta vissza a polgárok és a vállalkozások nagyját a vásárlástól. Most viszont jött egy modell normálisabb áron, és egyből lecsaptak rá.

Olvass tovább

2020 fordulópont lehet a magyarországi villanyautó-piacon, ilyen kedvező áron ugyan csak egyetlen modell érkezik, de:

Összesen közel 20 különböző vadonatúj, tisztán elektromos modell jelenik meg a hazai szalonokban idén , hamarosan szinte minden márka kínál ilyet.

, hamarosan szinte minden márka kínál ilyet. Az újdonságok megjelenésével lejjebb megy a nem prémiumkategóriás villanyautók átlagos vételára . Sajnos még nem a Suzuki-vásárló anyagi lehetőségeinek szintjére, de immár 10 millió alatt is lesz érdemi választék.

. Sajnos még nem a Suzuki-vásárló anyagi lehetőségeinek szintjére, de immár 10 millió alatt is lesz érdemi választék. Ezzel párhuzamosan valamennyit emelkedik a járművek átlagos hatótávja is , aminek jelenlegi szintje jellemző kritika velük szemben. (Igaz, ha végeznénk egy gyors közvélemény-kutatást arról, hogy tegnap mennyi autótulajdonos vezetett 300 kilométernél többet – az országot járó területi képviselőket leszámítva – , meglehetősen alacsony szám jönne ki.) Ráadásul több modell több különböző akksimérettel, azaz különböző hatótávokkal lesz elérhető.

, aminek jelenlegi szintje jellemző kritika velük szemben. (Igaz, ha végeznénk egy gyors közvélemény-kutatást arról, hogy tegnap mennyi autótulajdonos vezetett 300 kilométernél többet – az országot járó területi képviselőket leszámítva – , meglehetősen alacsony szám jönne ki.) Ráadásul több modell több különböző akksimérettel, azaz különböző hatótávokkal lesz elérhető. A vadonatúj villanyautók többsége modern és izgalmas külső és belső megjelenésével is felfrissíti a jelenlegi kínálatot.

Nagyon úgy néz ki, hogy a régebbi és az új modellekkel együtt 2020 végén körülbelül 40 különféle elektromos autó lesz elérhető és megvásárolható Magyarországon!

Ezzel a cikkel a Vezess segíteni próbál azoknak a magánszemélyeknek és cégeknek, akiknél az előttünk álló esztendőben felmerülhet elektromos autó(k) rendelése. Nincs kétség, egyre többen és többen lesznek ilyenek. A leendő újdonságok szalonokba kerülésénél és a várható forintos áruknál még bőven akadnak bizonytalanságok, például egymást is figyelik az importőrök, valamint a hatótávokat sem azonos szabvány szerint adják meg. Mindhárom adatot a jelenleg elérhető információk alapján közöljük, azaz tájékoztató jellegűek.

Árak szerint haladunk a legolcsóbbtól a luxuskategóriáig, az általunk megadott összegekből jön le a 1,5 milliós állami támogatás a 20 milliós vételárhatár alatt. A cikk végén szavazás vár mindenkit.

Škoda Citigo iV – 6 549 000 forint. 265 kilométer hatótáv (WLTP). Várhatóan tavasszal

November végével ellentétben jelen pillanatban nem elérhető a modell konfigurátora a Škoda honlapján, ráadásul úgy hallottuk, a lefoglalt példányok érkezésének időpontjában is van némi bizonytalanság, akkora sláger a termék. Ennek ellenére a Volkswagen e-UP ikertestvére (amely szintén elfogyott 2020-ra itthon) remek választás, 60 Ah-s lítiumion akksijának kapacitása 36,8 kWh, DC töltőről egy óra alatt 80 százalékig feltölthető. Érdemes azért felkeresni a szalonokat, megsúgjuk, egy-két darab – de tényleg csak annyi – még most is előhúzható a kalapból.

Volkswagen ID 3 – Várhatóan 10 000 000 forint lesz az alapár. 330/420/550 kilométer hatótáv. Júniustól

A világ legnagyobb járműipari konszernjének legfontosabb 2020-as terméke lesz, nem titkoltan azzal a hódító céllal, hogy idővel az Európát évtizedek óta letaroló Golf nyomdokaiba lépjen. A méretéhez, hatótávjához és tudásához képest igen versenyképesen árazott autó gyilkos versenytársa lehet bármilyen villanyosnak a 15 millió forint alatti ársávban. Például azért, mert az előállítási költsége a VW szerint 40 százalékkal alacsonyabb az e-Golfénál. Megnéztük, ültünk benne, kedvezőek az első benyomásaink – sok-sok részlet itt olvasható.

Fiat 500e – Hazai ár nyártól, hatótáv márciusban, magyarországi átvétel ősztől

A márciusi Genfi Autószalonon mutatják be a tengerentúlon korábban forgalmazottól eltérő új modellt, a sajtó – így mi is – várhatóan a nyáron vezeti majd. A hazai importőrtől most kapott információ szerint 2020 őszétől elsőként a kabrió változat magyarországi értékesítése indulhat, év végén a hatchback, ezért nincs még semmilyen áradat a stílusosnak ígérkező kisautóról. Ha okosan árazzák, 9 millió alatt kell, hogy legyen támogatással a keménytetős ára.

Mini Cooper SE – 10 500 000 forinttól. 232 kilométer hatótáv. Márciustól átvehető

„November óta rendelhető, jelenleg is van is számos megrendelésünk, az érdeklődés folyamatos és egyre növekszik a modell iránt”- közölte a Vezess-sel az importőr az idővel kifutó BMW i3 hajtásláncát öröklő prémium kisautóval kapcsolatban. Érdekesség, hogy úgy sikerült beszerelni az akkucsomagot, hogy a csomagtartó eredeti, 211 literes űrmérete nem változott. Az alapból már jól felszerelt modellnek összesen négy változata lesz: 10,5 és 11,66 és 12,5 és 13,16 millió forintos áron, ugye ezekből még lejön a 1,5 millió.

Honda e – 11 099 000 forint (Advance változat: 12 499 000 forint). Hatótáv 220 kilométer (WLTP). Tavasztól átvehető

Hátsókerék-hajtás és retró dizájn jellemzi az alapváltozatban 136 lóerős, míg a közel másfél millió forinttal drágábban kínált, extrásabb kivitelben 154 lóerős kisautót. Jelen állás szerint tavasszal, kora nyáron már átveheti a kocsiját az, aki októberben megrendelte. Globálisan több tízezer foglalás összejött már a jópofa autóra.

Mérföldkőhöz ér a Tesla Álljunk meg itt egy picit, és akár tetszik sokaknak Elon Musk márkája és a körülötte kialakuló vallás fanatikus tömegekkel, akár nem, mindenkinek meg kell emelni a kalapját. Ez a látnok heroikus munkával, őt vakon követő zseniális (sokszor mástól, Mercedestől, Mazdától elcsábított) topmenedzserekkel, és a végtelenségig kizsigerelt munkavállalókkal kibillentette komfortzónájából a világ összes nagy autógyártóját. Igaz, kellett ehhez az amerikai állam iszonyatos támogatása pénzben és paripában, nem feledjük, ki indította el az európai mamutokat megrengető dízelbotrányt, de mégis: a semmiből pár év alatt globális tényezővé emelkedett Tesla várhatóan februárban eléri az egymillió kiszállított személyautót. Ráadásul olyan mértékben növekednek, hogy év végére ez másfél millió is lehet, úgy, hogy 2020 első negyedévének a végén már a Model 3 lesz a világ legnagyobb darabszámban értékesített villanyautója. Úgy, hogy egyazon esztendőben került piacra, mint a trónjától búcsúzni készülő Nissan Leaf második (!) generációja. Ennek ellenére a Tesla vs. a világ összes autógyártója versenyben utóbbiak kerekednek felül, és ebben az eredményben szintén 2020 lesz az első nagy lépés a konszernektől.

Mazda MX-30 – 11 399 000 forinttól. 200 kilométer hatótáv (WLTP). Várhatóan szeptembertől vehető át

Idén ilyen, globálisan kis méretű és önálló cégek is megjelennek a villanyautó-piacon, mint a Mazda. Szerencsére a márka elmúlt évtizedéhez hűen szép, igazán különleges dizájnnal érkezik, az i3-hoz hasonló hátsóajtó-nyitással. Sajnos a hatótávja a mezőny alja (35,5 kWh-s az akksija), érzi ezt az importőr is, a modell honlapján ezért hangsúlyozza, hogy az EU-ban az autósok által megtett átlagos napi távolság 50 kilométer. Azt már mi tesszük hozzá, hogy lesz belőle hatótávnövelő Wankel-motoros változat (és még konnektoros hibrid is).

Peugeot e-208 – 11 400 000 forinttól. 330 kilométer hatótáv (WLTP). Februártól átvehető

Már rendelhető és februártól a legelső rajongók számára át is vehető a tavalyi év talán legszebb kasztnijába öltöztetett kisautó, amely az Opel/Peugeot elektromos ikerpár francia logós változata. Mind a négy felszereltség ugyanúgy 136 lóerős, köztük az árkülönbség sem jelentős, 13,3 millió forint a teteje.

Opel Corsa-e – 11 400 000 forinttól. 330 kilométer hatótáv (WLTP). Tavasztól

Az egyetlen villanyautó villámmal az orrán, és a villanyos 208-assal gyakorlatilag teljesen megegyező hajtáslánccal, természetesen ugyanazzal az 50 kWh-s akkucsomaggal. Tesójához hasonlóan fürgének ígérkezik, 50 km/h-ra mindössze 2,8 másodperc alatt ugrik fel, százhoz is elég lesz neki 8,1 másodperc. Öt év/100 000 kilométer a garancia, az akkumulátorra már nyolc év.

Peugeot e-2008 – Kb. 12 200 000 millió forint. 330 kilométer hatótáv (WLTP). Március végétől rendelhető, április végétől átvehető

Nagyságrendileg 800 ezer forinttal lesz drágább a kompakt SUV-szegmens aljához közelítő szabadidő-autó, mint az alapját és a hajtásláncát adó elektromos 208-as, stílusa ugyanaz. A rokonaihoz hasonlóan az akkumulátora 100 kW teljesítményű DC villámtöltőn 30 perc alatt 80 százalékra lesz feltölthető.

SEAT el-Born – 37 500 eurótól (magyar ár még nincs). 420 kilométer hatótáv. Novembertől

Gyakorlatilag az ID 3 testvére, egyre több ilyen „átöltöztetést” látunk majd a nagyobb konszerneknél, ahogy bővítik a kínálatukat. Jelenlegi információink szerint a VW-s változatból a középső akksicsomagot (62 kWh) mindenképpen megkapja az első képek alapján vagány kasztni.

BMW iX3 – Egyelőre külföldi ára sincs. 440 kilométer hatótáv (WLTP). Körülbelül novembertől elérhető

Kínában, Senjang városában készül majd a bajor prémiumgyártó elkövetkező években felpörgő villanyos offenzívájának első darabja, méretes, 74 kWh kapacitású akkumulátorral. Vele együtt már javában tesztelik az iNEXT és az i4 modelleket is, sanszos, hogy ezek jövőre lesznek megrendelhetők.

Ford Mustang Mach-E – 43 895 USD a tengerentúli ára. 370-480 kilométer hatótáv (EPA). Előrendelés kint már volt, autók legkorábban év végén

„Egy Mustang, ami elektromos, ötajtós, SUV, és úgy kell előadni, hogy a népek ne kiröhögjék, hanem úgy vágyjanak rá, mint a legenda eddigi legsikeresebb szériáira” – írtuk két hónapja, amikor megnéztük Los Angelesben az újdonságot (ejtsd: maszteng meki). Kívülről az új Kuga vonalait látjuk, belül meg egy Teslát, brutális középső képernyővel. 337 lóerős lesz az alapmodell.

Tesla Model Y – 56 000 eurótól. 540 kilométer körüli hatótáv. Év végétől

Talán itt lesz a legkevesebb újdonság, hiszen évek óta van miből építkezni. A Model 3 legókészletéből összerakott szabadidő-autó, amely a testvérénél jóval tágasabb utasteret ígér, akár 7 üléssel. A Teslánál jóval óvatosabban kell befogadni a premierre, árra vonatkozó ilyen-olyan közléseket, várhatóan év végén nálunk is megjelennek az első példányok.

Volvo XC40 Recharge – 59 000 eurótól. 425 kilométer hatótáv (WLTP). Várhatóan a Q4-ben már rendelhető

Az Év Autója címmel hatalmas dicsőséget hozott a svédeknek az XC40 hagyományos hajtáslánccal működő változata, nem véletlenül, azóta is igazi sikertermék. Elektromos változata idén 9 európai országban jelenik meg fizikai valójában, nálunk sajnos még nem, csak jövőre, de rendeléseket az év vége felé már felvesz a hazai importőr. Magyar ár sem nagyon lesz az év első felében. A Recharge a Google-nek köszönhetően Android-alapú infotainment-rendszert és Over the Air frissítést kap, így például a Google Maps folyamatosan frissül majd benne.

Audi e-tron Sportback, e-tron S és Sportback S – 71 000 eurótól. 290-385 kilométer hatótáv (WLTP). Márciustól elérhető a Sportback

A német prémiumtrióból az Audinak lesz a legerősebb éve az elektromosok között. A Sportback ugyan a tavaly bemutatott sima e-tron kupésabb, azaz divatosabb, és talán majd keresettebb változata lesz, nála a technika nem változott, a jobb légellenállás miatt azonban talán picit hatékonyabb lesz. 71 és 95 kWh-s akkumulátorral jön.

Audi e-tron GT – Még német ár sincs. Becsült hatótáv 400 kilométer. Várhatóan novembertől

Nehéz levennie a tekintetét az embernek erről az autóról, még akkor is, ha láthatóan a Porsche Taycan átrajzolt változatát látjuk. De talán még annál is izgalmasabb a GT, amelynek hollywoodi szuperprodukciókban való megjelenésére már jóval a premier előtt dollármilliókat költhetett az Audi. A közel ötméteres kupé 590 lóerős, akkupakkja 95 kWh-s.

Végül játsszunk picit!

Melyik a legszebb, legjobb, legszexibb - azaz melyik kellene? Škoda Citigo iV 8% (42) Volkswagen ID 3 10% (53) Fiat 500e 2% (9) Mini Cooper SE 1% (7) Honda e 5% (30) Mazda MX-30 4% (25) Peugeot e-208 3% (19) Opel Corsa-e 2% (12) Peugeot e-2008 5% (29) SEAT el-Born 5% (28) BMW iX3 3% (14) Ford Mustang Mach-E 8% (45) Tesla Model Y 8% (43) Volvo XC40 Recharge 6% (33) Audi e-tron Sportback 6% (31) Audi e-tron GT 24% (136)

Mindezeken felül természetesen rengeteg új modell van a csőben (sőt, inkább már a tesztkilométereket futják), és akár be is eshet az esztendő vége felé. A Lexus UX 300e-t várták sokan, de jelen állás szerint csak 2021-ben lesz hazai értékesítés, ahogyan a globálisan ugyan idén debütáló Polestar márka újdonságánál is, viszont lehet, hogy megérkezik a Nissan Ariya, és akár még elektromos Maserati vagy Aston Martin is rendelhető lesz idehaza.