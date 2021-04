A Vezess születésének évében, 2001-ben korántsem tartottunk számon annyi, a nagy nemzetközi sorozatokban megfordult magyar versenyzőt, ez azonban az elmúlt két évtizedben rengeteget változott, ami az új médiaformátumok mellett a fiatal tehetségek megjelenésének is köszönhető.

Szerencsére a Vezess is beszámolhatott olyan sikerekről, mint Michelisz Norbert vagy Kiss Norbert bajnoki címei, születésnapunk apropóján – a teljesség igénye nélkül – csokorba szedtük az elmúlt 20 év legmeghatározóbb versenyzőit a magyar autó-motorsport világából.

Ott a pontocskánk!

Ami a magyarokat illeti, az évről évre megrendezett hungaroringi verseny mellett sajnos kevés érintettségünk volt a versenyzés alfájának és omegájának tartott Forma-1-ben: mindmáig Baumgartner Zsolt az egyetlen honfitársunk, aki eljutott a királykategóriáig.

Baumgartner előtte éveken át különböző, nemzeti formaautó-sorozatok alsóbb kategóriáiban, majd a nemzetközi Forma-3000-es bajnokságban indult. 2003-ban a Jordan F1-es csapatának tesztpilótájául választották, Ralph Firman hungaroringi balesetével pedig lehetősége adódott a bemutatkozásra is. Hazai közönsége előtt futott debütáló versenyét azonban motorhiba miatt nem tudta befejezni, az Olasz Nagydíjon pedig 11.-ként ért célba.

A 2004-es szezonra a Minardi csapatához szerződött, a sereghajtó alakulattal viszont sok esélye nem volt komolyabb eredményekre – ennek ellenére Monacóban kilencedik, Kanadában tizedik lett. Az emlékezetesre sikerült Amerikai Nagydíjon pedig a nyolcadik helyen futott, ezzel hazánk első és egyetlen világbajnoki pontját szerezte, az olasz gárdának két év után szintén ez volt az első pontja.

Indianapolisi sporttörténelmi teljesítménye után a 15. helynél előrébb már nem zárt futamon, és habár a felek folytattak tárgyalásokat a továbbiakról, a magyar versenyző végül kiszorult az F1-ből. Paul Stoddarttal, a Minardi csapatfőnökével viszont megőrizte a jó viszonyt, így teszt- és tartalékversenyzőként a Champ Car-csapatukhoz került, de 2008 végén megszűnt a sorozat.

Mindennek ellenére Baumgartner a mai napig a Forma-1 közelében maradt: ameddig a koronavírus nem lehetetlenítette el, a kétüléses géppel autóztat sztárokat vagy gazdag vendégeket – megfordult így már Palvin Barbara és Barcelona-játékos is a magyar pilóta mögötti ülésben, de arra is volt példa, hogy egy vak rajongó kapott életre szóló élményt.

Utána már nem volt tovább az előszobánál

Csodaszámba ment már az is Baumgartner F1-es szereplését követően, ha az utánpótlás egy-egy képviselője eljutott valamelyik alsóbb formulaautós kategóriáig. Kiss Pál Tamás 2011-ben és 2012-ben két szezont húzott le az akkor még GP3 néven futó F3-as szériában. Előtte a Formula Renault 2.0 Eurocupban szurkolhattunk neki, de szépen ment a brit Formula Renault-bajnokságban, 2010-ben a harmadik helyen végzett.

Noha sprintfutamos sikert és főfutamos dobogót is fel tud mutatni a GP3-ból, nem tudott feljebb lépni a szamárlétrán. Később az Auto GP-ben bukkant fel újra, ahol 2014-ben összetett második lett, majd a ralikrossz Európa-bajnokságban próbált szerencsét, sikerrel: aktív pályafutása utolsó évében, 2017-ben harmadik lett az összetett értékelésben.

Közel tíz év után viszont újabb magyar versenyzőnek szurkolhatunk egyes versenyhétvégéken, miután nemrégiben bejelentették, hogy a 20 éves Tóth László a többek között Fernando Alonsót is felfedező Campos Racingnél, a Forma-3-ban folytatja pályafutását.

Első világbajnokunk: Talmácsi

A 2000-es évek elején jelent meg a nemzetközi porondon Talmácsi Gábor, első teljes szezonját épp 2001-ben futotta a 125 cm³-es géposztályban. A pontok már az első éveiben jöttek, de sokáig egy 4. hely volt a legjobbja. Az áttörést a 2005-ös szezon hozta, amikor egy KTM nyergébe pattant. Kínában jött az első dobogó, Mugellóban az első futamgyőzelem, majd másik kettő, Assenben és Katarban – Thomas Lüthi és Mika Kallio mögött zárt harmadikként a tabellán.

Ezzel szemben a 2006-os idény visszafogottabbra sikerült a Hondával, 2007-ben az Apriliával viszont újra nyeregben érezhette magát. Mi az hogy! Második hellyel kezdett Katarban, majd győzelemmel folytatta Jerezben.

Valamennyi versenyen pontot szerzett, sőt csak egy alkalom volt, amikor nem végzett az első négy között – a világbajnoki csata azonban így is kitartott az utolsó kanyarokig Héctor Faubel ellen. Hiába nyerte a futamot a spanyol, mi örülhettünk a végén.

Következő évét szintén a legalsóbb kategóriában töltötte Talma, ezúttal is felért az összetett dobogóra, harmadik lett. 2009-ben viszont egymás után mutatkozott be a 250 cm³-es kategóriában, majd a MotoGP-ben. Noha utóbbiban is rendszeres pontszerzőnek számított, a 2010-es idényt újra a középső géposztályban teljesítette.

Stabilan a középmezőny elejében versenyzett, egy dobogójával a hatodik helyen rangsorolták. Ennek ellenére ülés nélkül maradt 2011-re, a következő másfél évben a Supersport-világbajnokságban futott. 2013-ban két komolyabb, állkapocs- és koponyasérülésekkel, illetve sípcsonttöréssel járó balesetet szenvedett el, így a folytatásban a motorversenyző-palánták nevelésére helyezte a hangsúlyt saját versenycsapata keretében.

Michelisz-mánia csúcsra pörgetve

Frissen élt még a magyar emberekben Talmácsi Gábor világbajnoki címe, amikor a horizonton elkezdett felbukkanni Michelisz Norbert. Himesházáról érkezett szimulátorban edződve, amikor 2005-ben a szárnyai alá vette Zengő Zoltán, majd miután a SEAT León Európa-kupában is letette a névjegyét, jutalomképpen 2008-ban és 2009-ben is indulhatott egy-egy WTCC-hétvégén.

2010-től viszont a Zengő Motorsporttal együtt rendezkedett be a bajnokságban, és nem kellett sokat várni az első győzelemre sem. November 21-én volt tíz éve, hogy Magyarország először ünnepelhetett FIA-rendezésű világbajnokságban elért sikert. Piros zászló ide vagy oda, rajt-cél győzelmet aratott a WTCC-versenynaptár valaha volt egyik legőrültebb pályáján.

Egy évvel később – igaz, a véletlen közrejátszásával – már a Hungaroringen szurkolhattunk Michelisznek, egy évvel később pedig több tízezer ember került totális eksztázisba a lelátókon, amikor első hazai WTCC-sikerét söpörte be Michelisz – közéjük tartozott a lelátók feletti kommentátorállásban tartózkodó Lantos András, akinek a „Brávóóóó Noooorbi”-ja a mai napig a fülemben cseng:

Abban az évben Michelisz a privát versenyzőknek kiírt Yokohama Trophy megnyeréséig meg sem állt, egyúttal ez a BMW-s korszak végét jelentette. Ám mivel az utolsó pillanatokban állt össze a projekt, döcögősen indultak a hondás évek is, ennek ellenére 2015-ben újabb hungaroringi sikerrel és újabb Yokohama Trophy-elsőséggel ajándékozta meg szurkolóit.

A következő évtől Michelisz már a Honda gyári csapatával indult, majd 2017-ben olyan helyzetbe került, amilyenbe előtte még soha: a szezont magabiztosan kezdő Tiago Monteiro egy őszi teszt során súlyos balesetet szenvedett, így a magyar pilóta lett a világbajnoki cím egyik várományosa, ám az időmérő edzésen bekövetkezett fékhiba keresztülhúzta Michelisz számításait, de ezüstérmét is a magyar autósport addigi egyik legnagyobb sikereként tartják számon.

A WTCC és a TCR egyesüléséből létrejött túraautó-világkupában (WTCR) már a Hyundai versenyzőjeként bukkant fel Michelisz, a 2009-es vb-győztes Gabriele Tarquini oldalán, aki kulcsszerepet játszott az i30 N TCR fejlesztésében. Az első évben – aligha meglepő módon – az olasz bizonyult kiegyensúlyozottabbnak, de Michelisz segítsége is kellett ahhoz, hogy legyőzze Yvan Mullert a bajnoki címért. 2019-ben fordult a kocka, és Michelisz mögé állt be a BRC csapata, akinek még így is nehéz dolga volt az Esteban Guerrieri és Muller ellen vívott küzdelemben. A harc tulajdonképpen az utolsó körökig kitartott az eső áztatta malajziai szezonzárón.

Versenyzői pályafutása mellett elindította saját csapatát, a M1RA-t is Michelisz Norbert, mely a nemzetközi TCR-ben Tassi Attilával összetett második helyig jutott, a TCR Európa-kupában pedig több futamot is nyert. Izgalmasnak ígérkeznek a 2021-es kilátások, ugyanis amellett, hogy Michelisz elkezdte mentorálni a 13 éves Bucsi Attilát, a M1RA és a Hungaroring közös tehetségkutatóját megnyerő Báldi Gergőt is támogatja az idei évtől.

Kiss Norbi (majdnem) három Európa-bajnoki címe

2008-ban Michelisz mellett egy másik Norbi is küzdött SEAT León-szuperkupában, ám Kiss Norbert pályafutása végül a kamionversenyzésben csúcsosodott ki. 2011-től debütált a kamion Európa-bajnokság mezőnyében az OXXO Racing Teammel. Már első évében futamot nyert, az összetettben viszont ez csak a 12. helyre volt elegendő.

Természetesen nem kell sokat várni arra, hogy még inkább felvegye a mezőny ritmusát: 2012-ben a 10., 2013-ben már a 4. pozícióban zárt, öt, illetve két győzelemmel. A következő évben pedig el is jött az ő ideje: mind a 36 futamon pontot szerzett, 25-ször állt dobogóra, a futamok negyedét be is húzta – első Európa-bajnoki címéig meg sem állt, ezzel a magyar autósport egyik addigi legnagyobb sikerét elérve.

Ennél már csak az volt lenyűgözőbb, hogy 2015-ben tovább emelte a tétet: a 40-ből 19 versenyt nyert, összesen 31 alkalommal állt dobogóra. Olyan hétvégére is volt példa, amikor mind a négy futamon legyőzhetetlennek bizonyult, így a legkevésbé sem volt csoda, hogy már az év utolsó előtti helyszínén, Jerezben behozhatatlan előnyre szert téve duplázott.

Két egymást követő bajnoki sikere ellenére különváltak Kiss és az OXXO útjai, a következő években a tankpool24 csapatával, egy Mercedesszel próbálkozott. 2017-ben ugyan összetett dobogóig is jutott a formációval, az eredmények elmaradtak a szombathelyi versenyző várakozásaitól, amiért elsősorban a gyenge motort tették felelőssé.

Négy szezon után távozott a tankpool24-től Kiss Norbi, sőt, a német csapat is szakított a Mercedesszel. Így tavaly újra egy magyar csapat, a Révész Truck Racing Team színeiben tért vissza. Újra egy MAN volánjánál láthattuk, és habár nagyon biztatóan indult az együttműködés, a pandémia közbeszólt: nem is tudták megrendezni érdemben a kamion-Eb szezonját, így hiába győzött hétből négyszer, bajnoki címmel nem honorálták kimagasló teljesítményét.

A raliban is letettük a névjegyünket

Hazai szinten sok jó raliversenyzőt tudhatunk köreinkben: Tóth János, Kazár Miklós, Benik Balázs, Aschenbrenner György és Herczig Norbert is szép számmal gyűjtögették a bajnoki címeket. Magyarországról azonban viszonylag kevesen jutottak komolyabb szintig nemzetközi bajnokságokban.

A 2016-os balesete nyomán kerekes székbe kényszerült Bessenyey Zoltán a kategória első két évében megnyerte az ERC3-as értékelést, majd 2015-ben Botka Dávid révén már ERC2-bajnok raliversenyzője is volt Magyarországnak. Nála is magasabbra helyezte a lécet ifj. Érdi Tibor, akit az utóbbi négy évben háromszor avattak bajnokká.

Nem mehetünk el szó nélkül Turán Frigyes mellett sem, aki a rali Európa-bajnokságban hazai közönsége előtt nyert futamot 2019-ben – hasonlóra utoljára a 2003-as Budapest-ralin volt példa, akkor a már említett Tóth János-Tóth Imre páros győzedelmeskedett.

Szalay, a dűnék királya

Kevés magyar látott annyi homokdűnét, mint Szalay Balázs az elmúlt 25 évben. Először 1996-ban állt rajthoz a Dakar-ralin, az első, chevrolet-s években Palik László és Laklóth Aladár színész is diktálta neki az itinert, 2004-ben váltott aztán Opelra, a navigátori székben is ekkor állandósult Bunkoczi László. A páros második közös Dakarán biztató eredménnyel, egy 21. hellyel zárt.

A 2007-es megmérettetésnek Frontera helyett már Antarával vágott neki a Szalay-Bunkoczi duó, mellyel 2012-ben legjobb eredményét jegyezte, a 20. pozícióban rangsorolták. A Selyemút-ralin másodikok is voltak, a következő években pedig főként az Africa Eco Race-en indultak, ott is az Opel Mokkával. Egyetlen kivételtől eltekintve mindig a legjobb húsz között végeztek, a 2017-ben elért 11. helyük jelenti a csúcsot.

2018-ban tértek vissza Szalayék a Dakarra, de a Crossland X-szel kiestek, egy évvel később viszont a Grandland X-szel beállították korábbi 20. helyüket. Idén viszont ismét nem volt szerencséjük, nem értek célba. Szalay emellett az üzleti életben is sikeres, a sportvilágban is fontos szerepet tölt be: 2011 októberében kinevezték például a Hungaroring Sport Zrt. üzletfejlesztési igazgatójának.

Remélhetőleg 10, illetve 20 év múlva is fájni fog a fejünk amiatt, hogy mely magyar büszkeségeinket válogassuk be egy relatíve szűkre szabott összeállításba.