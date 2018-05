A Forma-1-ben idén is folytatódik az F1 Experiences nevű program, melynek keretében a Minardi régi – de idénre alaposan felfrissített – kétüléses autójával az olasz csapat egykori pilótái, az osztrák Patrick Friesacher és természetesen hazánk eddigi első és egyetlen csúcskategóriás pontszerzője, Baumgartner Zsolt viszik el egy-egy körre a szerencsés, híres vagy pénzes vendégeket.

Mivel a múlt hétvégi Spanyol Nagydíjon egy másik magyar híresség, az F1-es körökben is otthonosan mozgó, Lewis Hamilton köréhez tartozó szupermodell, Palvin Barbara is ott volt – még a tévében is mutatták! névvel! –, adta magát, hogy ő is megtapasztalja a Forma-1-es autó nyújtotta élményt Baumgartner utasaként. (A Harry Potter-filmekből ismert Rupert Grint szintén élt a lehetőséggel.)

05/13/18 | Barbara Palvin at the F1 Experiences Two-seater in Barcelona, Spain. pic.twitter.com/MIPuGMwXJw — Barbara Palvin FR (@PalvinNewsFR) May 14, 2018

