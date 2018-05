A múlt hétvégi Spanyol Nagydíjjal újraindult az F1 Experiences program, melynek keretében a Minardi felfrissített és hivatalos F1-es ruhába bújtatott kétüléses Forma-1-es autóival a csapat két egykori pilótája, Patrick Friesacher és a magyar Baumgartner Zsolt autóztatja a szerencsés/híres/pénzes vendégeket.

Barcelonában Palvin Barbara mellett egy néhány éve megvakult francia Forma-1-rajongó, bizonyos Charaf is beülhetett a kétülésesbe, a felejthetetlen élményhez pedig a vezetés mellett azzal is hozzájárult Baumgartner, hogy menet közben kommentálta, épp hol járnak a pályán. Szép gesztus.

