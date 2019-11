Az első ‘igazi’ Amerikai Nagydíjat 1959-ben tartották Sebringben, a jelenlegi versenynek helyet adó Circuit of the Americas pedig a tizedik különböző pálya, amely a verseny otthonául szolgált. Az alábbi összeállításban az ezredforduló utáni futamok eseményei közül szemezgetünk.

2003: Montoya balszerencséje

Hárman is esélyesek voltak a bajnoki címre a 2003-as szezon utolsó előtti, indianapolisi futamán, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen és Juan Pablo Montoya egyaránt bizakodó volt a futam előtt. A verseny nagyon izgalmasan alakult a kiszámíthatatlan időjárási körülmények között, Schumacher meg is nyerte a futamot Räikkönen és a Sauberrel utolsó dobogóját szerző Heinz-Harald Frentzen előtt. Montoya azonban esett-kelt, nem igazán tudta, milyen gumikkal érdemes kihajtani a pályára, továbbá egy áthajtásos büntetést is kapott Barrichello kilökéséért.



2004: Ott a pontocskánk!

Rengeteg kiesője volt a 2004-es Amerikai Nagydíjnak, és az indianapolisi pálya oválrésze egy hatalmas balesettel borzolta a kedélyeket. Ralf Schumacher bukását (csakúgy, mint Fernando Alonsóét ugyanazon a futamon) a Michelin gumik hibája okozta. Ekkor hajtott végre történelmi tettet Baumgartner Zsolt is, a Minardival nyolcadik helyen célba érve megszerezte az első, és máig egyetlen magyar F1-es pontot.



2005: A Michelin-botrány

Miután az egyik szabadedzésen Ralf Schumacher kísértetiesen hasonló módon ütközött, a Michelin-gumis autók nem indultak el az indianapolisi futamon. Mindössze hat autó versenyzett, Michael Schumacher egyetlen 2005-ös győzelmét ekkor aratta.



2006: Kihullik a fél mezőny a rajt után

Hét autó esett ki az első kanyarban a 2006-os indianapolisi versenyen, köztük mindkét McLaren és Heidfeld, aki fejjel lefelé is látta az első kanyarkombinációt.

2007: Alonso és Hamilton csatája

Az élről rajtolva pályafutása második győzelmét aratta Lewis Hamilton, egy héttel kanadai sikere után. A győzelmet nem adták könnyen, Fernando Alonso nagy nyomást helyezett rá. Ez volt az első versenye Sebastian Vettelnek, aki rögtön pontot szerzett Robert Kubica helyetteseként a BMW-Sauberrel az utolsó F1-es futamon Indianapolisban.

2012: Visszatér az F1 Amerikába

Hamilton ott folytatta, ahol abbahagyta: az új helyszínen sem talált legyőzőre. Ezúttal Sebastian Vettel szorongatta, de a német nem tudta kizökkenteni a britet.

2015: Eső és Hamilton-vb cím

Rengeteg víz hullott az égből 2015-ben: a szombati időmérő négy órán át tartott úgy, hogy el sem kezdődött a zuhogó eső miatt. Végül vasárnap délelőtt tartották a kvalifikációt, de akkor is csak a második szakaszig, ugyanis a Q3-at ismét nem tudták megtartani a pályán lévő víz miatt. A futam is izgalmasan alakult, volt itt minden: autótörés, küzdelem a fallal, és világbajnok-koronázás is, Hamilton bezsebelte harmadik bajnoki címét is. Ekkor történt a híres sapkadobálós eset is.

2017: Verstappen elvett dobogója

A 16. helyről indulva zárkózott fel Max Verstappen, és az utolsó körben már a harmadik helyért támadta Räikkönent. Az előzés sikerült, de a pályán kívül. A holland már a dobogóra készült, amikor szóltak neki, hogy 5 másodperces büntetése miatt a finn pezsgőzhet.

2018: “Végre, b*ssza meg”

5 és fél év után újra a dobogó tetején locsolhatott pezsgőt Räikkönen. A finn megküzdött a győzelemért, ellenállt Hamilton nyomásának, és 21. sikerével a legeredményesebb finn versenyző lett, megelőzve Mika Häkkinent.



