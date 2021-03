Ahogy azt megszokhattuk az elmúlt években, a Forma-1 mezőnyével együtt mozognak a Forma-2-esek és a Forma-3-asok is. Idén is hasonló lesz a helyzet, így a tervek szerint hét versenyhétvégén is szurkolhatunk Tóth Lászlónak, aki az F3-ban indul 2021-ben.

A tehetséges magyar versenyző az alsóbb kategóriákban ismert névnek számító Campos istállóval kötött egy évre szóló szerződést, mely egy évvel opcionálisan meghosszabbítható.

Tóth László a 2019-es FIA Motorsport Games elnevezésű autósport olimpián vált ismertebbé itthon, miután Vallelungában a magyar küldöttség legjobb eredményét érte el a Forma-4-esek között egy negyedik és egy hetedik hellyel.

Tóth gokartozással kezdte a pályafutását, majd F4-re váltott, és indult a kategória olasz, spanyol, valamint német nemzeti bajnokságában is, tavaly pedig a Formula Renault Európa-kupában versenyzett. Az idény végén a Campos két tesztelési lehetőséget ajánlott fel neki, ezeket követően pedig megállapodás született a 2021-es F3-as indulásról.

“Öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagy múltú istállónál folytathatom a versenyzői pályafutásomat, amelyben az eddigiekhez hasonlóan szeretnék lépésről lépésre haladni. Ez lesz az első F3-as szezonom, természetesen az elsődleges cél a folyamatos tanulás, és a lehető legtöbb tapasztalat megszerzése” – mondta a pilóta.

A versenynaptár szerint az F3-as idény május 7-én kezdődik Barcelonában, majd júniusban Franciaország, júliusban Ausztria, augusztusban pedig Mogyoród és a Hungaroring következik. Ezután – még augusztusban – a belga Spa-Francorchamps, szeptemberben pedig a hollandiai Zandvoort lesz a következő állomás, a bajnokság az Egyesült Államokban, Austinban zárul október 22-24-én.

A versenyhétvégéken három futamot teljesítenek majd a versenyzők, ezek mindegyike 40 perces lesz, kettőre a versenyhétvégék szombati, egyre pedig a vasárnapi napokon kerül majd sor. A vb során így összesen 21 futamot teljesít a mezőny.