Megdöbbentő, de teljesen reális kérdésként merült fel márciusban: akár 200 forintig eshet itthon a benzinár? És még csak nem is a forgalom visszaesése volt az árcsökkentés fő oka, ugyanis padlót fogott a nyersolaj ára a világpiacon, amivel párhuzamosan megrogyott a forint árfolyama a dollárral szemben. Végül a legolcsóbb helyeken 280-290 forintig csökkent a 95-ös benzin fogyasztói ára.

Leállították a BMW-gyár építését. Aztán tuti pozícióba helyezték

Németországon kívül nem sok olyan európai országot tud felsorolni a kedves olvasó, amelyben Mercedes, Audi és BMW egyszerre készül. Volt idén pár hét, amikor mintha kétségessé vált volna, hogy Magyarországon valóban összejön ez az örömteli helyzet, ugyanis értékesítési problémáira hivatkozva a BMW müncheni központja behúzta a debreceni projekt kézifékét. Pozitív fordulatként aztán év végén jött a remek hír, itt gyártanak majd elsőként villanyautót a bajor márka leendő elektromos platformjára, igaz, csak 2025-től.

Beszakadt a Suzukik és az Opelek értékesítése

A tavasszal globálissá szélesedett járvány padlóhoz csapta az új személyautók értékesítését is világszerte. Nemzetközi összevetésben a magyar piac félévkor mutatott 25,3 százalékos mínusza nem is volt annyira vészes az európai átlaghoz képest. Azért itt is íródtak igazi drámák. A rendszerváltás utáni három évtized két legnagyobb sztárjának esett a legcsúnyábbat a pozíciója: a Suzuki 59,4 százalékos bukóban volt júliusra év/év alapon, az Opel 58,8 százalékoson. A jövő héten ilyenkor már látjuk az egész éves számaikat, a japánoké jobb lesz.

Lassú tűzön, hosszan égette magát a Ferrari

Szimbolikus az alábbi képen látható jelenet, pedig itt csak Mattia Binotto céges Alfája robbant le. A svájci mérnök által vezetett Ferrari ugyan megbízhatóan működött a Forma-1-ben idén, ám végtelenül kínos módon a középmezőny hátsó felében. Amióta egy máig titkos megállapodás keretében visszafogták a tavalyi, minden bizonnyal szabálytalan motorjukat, évtizedek óta nem látott mélységben vergődik a legpatinásabb csapat. Emlékezetesre sikerült a szezon az olaszok bénázása mellett is: futamok sora maradt el, fertőzött pilóták estek ki egy-két versenyre, miközben Hamilton elvette Schumacher legnagyobb rekordjait.

Papíron a Tesla a legértékesebb autógyártó a világon

„Azt állítja a Tesla, hogy övék a jövő sikerreceptje, de nekünk van konyhánk, benne igazi séfekkel” – így reagált a Toyota elnöke az amerikai gyártó részvényeinek teljesen irreális magasságokba emelkedésére, aminek következtében papíron a Tesla lett a legértékesebb autógyártó a világon. Jelenleg bőven 500 milliárd dollár felett jár az értéke (ami forintban sokezer milliárd, ki se fér a számológép kijelzőjére) úgy, hogy idén kb. 500 ezer darab autót értékesít a Toyota kb. tízmilliójával szemben.

Régen látott áremelkedés a magyar újautó-piacon

Hiába örültünk az olcsó üzemanyagnak, szinte minden más drágult 2020-ban, meglehetősen látványosan (a villanyautósoknak a kültéri töltés is). Az új személyautók ára átlagosan 10-15 százalékot emelkedett év közben, az importőrök jellemzően 2-3 alkalommal is átírták az árlistáikat. Ennél nagyobb mértékben drágultak az alkatrészek (egyes cégeknél 20 százalék körül), amit sajnos überelt egyes márkaszervizek 25 százalékos áremelése. A gyatra forint megemelte a külföldről betrélerezett használt autók árát, emelkedtek a biztosítási díjak, és januártól egyeseknek többet kell fizetni az útdíjért is.

A Peugeot, a Dodge, az Alfa Romeo, a Citroën, a Jeep, az Opel, a Chrysler, a DS és a Fiat immár hivatalosan is egy cég

Miközben az óriásevő Tesla globálisan nézve kisméretű szereplőként fényes jövő előtt áll a befektetők szerint, a hagyományos, tőle jóval méretesebb autógyártók klasszikus módon próbálnak túlélni: egyesülnek. Nagyokként még nagyobbá akarnak válni. Immár a magyar szalonokban is ott vannak a Peugeot-Opel ikerautói (pl. a Corsa/208 páros), hivatalosan mégis csak novemberben hagyta jóvá az EU trösztellenes felügyelete a gigantikus frigyet. Ez még mindig nem a Toyota konyhája, de így már – a legyártott járművek darabszámára nézve – a negyedik legnagyobb csoport a világon.

Kínosan csúszott az ID3, majd piacgyilkos lett

Körömrágósan izgalmas esztendőt zárt a VW-konszern is. Párhuzamosan küzdött a pozíciójáért az villanyautózást minden más fölé helyező Herbert Diess cégvezér, és a piacra kerülésért a csodafegyvere, az ID3. Az esztendő első felében még hatáskört veszített a topmenedzser, év végén viszont megerősítették a tervét. Eközben az első igazinak tekinthető villanyautójuk piachódításának megindulását végtelenül kínos szoftverproblémák akadályozták, aztán a Q4-ben már Norvégiában is alázta a Model 3-at. Jövőre minden bizonnyal Európa legnépszerűbb elektromos autója lesz.

Ami nagyon hiányzott ebben az évben: 500 km/órás végsebesség szériaautóban

Nyolchengeres, 6,6 literes, ikerturbós benzinmotor 1817 lóerős teljesítménnyel és 1617 Nm forgatónyomatékkal, 2,6 másodperces (1 g-t meghaladó) gyorsulás 100 km/órára, várhatóan 500 km/óra feletti végsebesség, és az V. kerületben nagyjából 50 literes fogyasztás. Utóbbi a mi becslésünk, a többi a Hennessey alapításának harmincadik évfordulójára elkészült Venom F5 szériaváltozatának hivatalos adata. 2020-ban még benzines a legmagasabb végsebességű személyautó.

Hősként búcsúzott a Forma-1 bohóca

Talán Romain Grosjean követte el a legtöbb fejcsóválásra okot adó bakit a Forma-1 elmúlt évtizedében, amire a Netflix sorozata szépen rájátszva igazi amatőrnek állította be a Haas pilótáját. Nem sokkal azután, hogy amerikai csapata lapátra tette a franciát, mégis szeretni való hősként távozik az F1-ből. A szezon utolsó előtti versenyén élőben nézte végig a világ az autóversenyzés történetének egyik legnagyobb túlélését. Kettészakadt, lángoló autóból mászott ki a kába pilóta százmilliónyi tévénéző – valamint a versenytársai és családja – szeme láttára.