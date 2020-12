Lassan ott tartunk, szinte követhetetlen, hogy az autósokat mikor, milyen áremelések sújtják 2020-ban. Év elejétől több lépésben drágultak az új személyautók , a csökkenő balesetszám ellenére növekedtek a biztosítási díjak , a pincébe zuhant forint miatt többe kerül manapság a használt járművek külföldi behozatala is, és januártól sajnálatos módon emelkedik az útdíj is.

Mindeközben alig hallottuk valamit az alkatrészárakról és a szervizek óradíjairól, ezért utána néztünk annak, hogy miként változtak idén.

Minden másnál nagyobb mértékben drágultak

Csendes esztendő volt 2019 a márkaszervizekben, átlagosan 2-3 százalékkal emelkedtek az árak, de például a Suzuki termékeinél egyáltalán nem változtak. 2020-ban viszont immár a harmadik áremelés náluk a mai:

február 1-től 5,9 százalékkal emelkedett minden egyes alkatrészük ára,

november 1-től 6 százalékkal emelkedett szintén minden egyes alkatrészük ára,

december 1-től újabb 6 százalékkal emeltek átlagosan, az említett okok miatt.

Az első két áremelés okaként a forint árfolyamváltozását nevezte meg Hársfalvi. Az összességében 20 százalékot is meghaladó drágulásnál is nagyobb mértékben emelkedtek idén a Suzuki márkaszervizek óradíjai, átlagosan 25 százalékkal.

Így most nettó 4252 forint és 13 950 forint között mozognak. A rezsióradíjak emelkedésének okaként az üzemeltetési költségek és a munkabérek emelkedését nevezték meg.

Melyik autómárkánál mennyibe kerül a márkaszerviz? Kétrészes összeállításban soroljuk 34 különféle, Magyarországon forgalmazott autómárka márkaszervizeinek óradíjait a Ladától az Opelen és a BMW-n át a Porschéig. Cikkeinkből kiderül, hogy ugyanazon márkák különféle hazai szervizeinek árai között akár háromszoros árkülönbség is létezik. Itt és itt találja a forintos árakat.

A Volkswagenek és a Škodák alkatrészárai „10 százalékot meghaladó mértékben” emelkedtek idén, a Renault-k és a Daciák esetén átlagosan 5 százalékkal, míg a Toyotánál 3,2 százalékkal. Mind az öt márkánál a forint árfolyama áll a drágulás hátterében, a japánoknál központi áremelés is.

Ennél nagyobb mértékben növekedtek a márkaszervizek óradíjai minden egyes válaszadónál. A Renault/Dacia párosnál „körülbelül 10 százalékkal”, míg a Toyotánál 7 százalékkal. Így ma 8500 és 17 300 forint között mozog a „mechanikus” beavatkozások óradíja a francia márkánál, 7500 és 17 300 forint között a román/franciánál, de „a diagnosztikai, karosszéria lehet több”.

A legnagyobb japánnál nettó 11 000 és 17 490 forint között mozog ma a mechanikus szerelések óradíja. Áremelésük mögött a bérek és egyéb költségek változása áll.

Szűkszavúak az alkatrész-kereskedők

Minél idősebb egy jármű, annál kevésbé vásárol a tulajdonosa márkaszervizben, ezért megkerestük a három legnagyobb hazai alkatrész-kereskedőt is. Az idei áremelésekkel kapcsolatos kérdéseinkre a Szakál-Metál azt írta, hogy ők 0 és 10 százalék között emeltek. „Az árváltozásban az árfolyam is fontos szerepet töltött be, de a Covid miatt a cég életben maradásához is szükség volt némi áremelésre, mivel rengeteg alkatrészt korábban 0 árréssel, vagy veszteséggel árultunk” – közölte ifj. Szerző Zsolt, a Szakál Metál sales és marketing menedzsere.

A Bárdi Autónál azt mondták, a cég „kommunikációs szabályzatára hivatkozva ezekre a kérdésekre nem áll módunkban választ adni”, az Unix szintén nem adja ki a saját számait.