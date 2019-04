A meghirdetett autókhoz többnyire tartozik egy részletesebb leírás is, ami sajnos mindig marad az eredeti nyelven, de ugyanez a helyzet a Mobile.de angol változatában is. Ott is németül szerepel az autóról, hogy Hagelschaden (jégkáros), absoluter Festpreis (alkuval nem csökkenthető, fix ár) vagy makelloser Zustand (makulátlan állapotban).

Többször is írtunk már a Vezessen a használtautó-behozatalról . Sokféle okból dönthet valaki úgy, hogy nem a hazai kínálatból választ használt autót, például mert az itthoni felhozatalból nem talált az igényeinek, szükségleteinek, pénztárcájának megfelelőt. Ez múlhat az áron, de sokszor a kívánt felszereltség vagy a szűk magyarországi kínálat tereli a használtautó-vásárlókat a külföldi, elsősorban németországi használtautó-behozatal felé .

Nézzük, mi történik, ha mi magunk vágunk bele az autó-behozatalba! Ha jól beszéljük a nyelvet vagy van németül beszélő segítségünk, akkor az elsődleges információk beszerezhetők a kiválasztott járműről. A gyakorlatban azonban a kiválasztott autót a német kereskedés gyakran értékesíti, mire a magyar magánember ki tud menni az autóért, jóllehet szóban megegyeztek az adásvételről.

Nehézséget jelent az autó műszaki állapotfelmérése, vagy laikusoknak a festékréteg vastagságának ellenőrzése is, amiből a korábbi javításokra következtethetünk. Ha magunk intézzük az autó-behozatalt, mindenképpen tájékozódni kell, hogyan lehet kiviteli rendszámot igényelni vagy trélert szerezni és milyen iratokra van szükség a magyarországi forgalomba helyezéshez. Ha magánszemélytől szeretnénk vásárolni, kerüljük a nagyobb összegű készpénzes vásárlást! Gyakran előfordul, hogy az egy-két napra tervezett autóvásárlási túrából 4-5 napos tortúra lesz. Annak, akiben nincs kalandvágy vagy nem ért az autókhoz, érdemes lehet átadnia ezt a terhet egy cégnek, például az Autod.hu munkatársainak. A cég 2011 óta működik és németországi használtautó-behozatalra szakosodott. Összegyűjtöttünk öt használt autót, amelyeknek érdemes lehet nyugaton utánanéznetek.

BMW 3-as E46 kabrió

Aki a bontott alkatrészekkel foglalkozó Facebook-csoportok pörgéséből vagy a közutakon füstölő 320d-kből indul ki, úgy érezheti, mintha hegyekben állnának itthon az 1998 és 2006 közötti 3-as BMW-k. De aki az E46-os 3-as sorozat gyöngyszemeit keresi, nagyon hamar a hazai használtautó-kínálat végére ér.

Jön a tavasz és a nyár, itthon az október is gyönyörű tud lenni, tavaly még novemberben is ragyogó idő volt: ugye milyen szép lenne egy használt kabrió? Pláne egy nyitható tetős BMW, lehetőleg sorhatos benzines motorral vagy a hathengeres dízellel! 2000 és 2006 közötti nyitható tetős BMW-kre szűrve 3000 eurótól, átszámítva 980 000 forinttól adódnak találatok. Erre rájön az Autod.hu jutaléka az ügyintézésért, az autó hazahozataláért, az itthoni forgalomba helyezés elintézéséért a közlekedési hatóságtól a NAV-on át a kormányhivatalokig, tehát mindazért a munkáért, amit egy laikus elsőre nem könnyen old meg.

Aki nekifutna a hazai forgalomba helyezésnek, itt talál leírást a teendőkről. A sorhatos 3-as BMW-k átvizsgálásához és megvásárlásához ebben a cikkben adunk tanácsokat , az E46-ost videón is feldolgoztuk használt autóként. Egy apró tipp: a modellfrissítés előtti 330-as benzinesek kézi váltója is csak ötfokozatú, így ezek helyett nem nagy lemondás a jutányosabb és igen kedvező fogyasztású 328-it választani.

Ford Focus, sok extrával

Rozsdásodási hajlama ellenére is igazán ajánlható használt autó a Ford Focus II, mert árban elérhető, megbízhatóan működik, kedvezőek az alkatrészárai, 80 és 350 lóerő között igazán bő a motorválasztéka és van belőle a kabriótól az egyterűig minden.

De a Ford gondoskodott róla, hogy sok kisebb-nagyobb butítással megteremtse a távolságot a jól felszerelt és a puritánabb Focusok között. A legfeltűnőbb az elődtől átvett kulcs a bicskakulcs helyett, a vezető oldali szemüvegtartó, a felső műszerfali tároló, a vezetőülésen található erszényzseb, az első és a hátsó könyöklők vagy az első ülések között a fedeles rakodóhely elhagyása. Szerencsére a lábtérvilágítás könnyen, pár izzó beszerelésével pótolható.

De a plüss üléskárpit vagy a szebb ajtóborítás is a jobban felszerelt modellek mellett szól. Mindehhez adódnak a Ghia és Titanium gazdagabb szériaelszereltségéből és az utólagos extrákból fakadó előnyök az első ülés- és szélvédőfűtéstől az automatikus légkondin át a hátsó ablakok árnyékoló rolójáig. De nyugaton az egyszerűbb kivitelekből is kapni csomagban ülés- és szélvédőfűtéssel felszerelt autókat, nem is beszélve arról, hogy a határhelyzetben az autó uralását megkönnyítő, adott esetben életet mentő menetstabilizáló elektronika (ESP) mennyivel több német vagy osztrák Focusban van benne, mint magyarországiban.

Használt Focus II van itthon elég, de aki a mezítlábasak helyett igazán jól felszerelt autót keres és nem akar hónapokat rászánni, annak sokszor nem marad más választása, mint ránéznie a németországi kínálatra, ha a 3000 eurós vagy ennél többe kerülő autók érdeklik.

FIAT Panda 100HP

Stabil rajongóbázisa van a sportmodellnek második generációs FIAT Pandából. 13 éve teszteltük, de a 169-es kódjelű Pandából gyártott Panda 100HP bennünket is annyira megfogott, hogy még mindig emlékszünk rá a kollégákkal.

Pedig a 9,5 másodperces 100-ra gyorsulástól vagy a 185 kilométer/órás végsebességtől sem szökik könny a szemünkbe, de mégis. Mert a sportos futóművel, a morcos hanggal és a hatfokozatú kézi váltóval megtámogatva az 1,4 literes autó úgy adja elő az összesen 100 lóerőt, hogy a FIAT Panda 100HP vonzereje máig magasan tartja az árakat.

Míg a Használtautón összesen kilenc darabot hirdetnek, 750 000 és kétmillió forint közötti irányáron, az Autod.hu csak a 4000 eurós árhatárig 14 autót hoz, ami jól jelzi, hogy Németországban, ahol évente 3-3,5 millió új személyautó talál gazdára, ebből a típusból is jóval tágabb a merítés. Az 1,4 literes motor olajfogyasztási hajlama mellett elsősorban a karosszéria sérüléseire kell figyelni. Erre az izgága, belevaló zsebrakétára kár is azoknak vadásznia, akik szeme előtt körbe gyári fényezés lebeg, de a súlyos törés után kontár módra összegányolt autókat mindenképp kerüljétek el! Ha a második tetőoszlop a két ajtó között fényezve volt, egyenetlenek a nyúlványok a motortérben, javításnyomok vannak a csomagtér fenéklemezén vagy az alvázon meglátjátok a húzatópad rögzítőpofáinak karomnyomát, keressetek másik autót!

Honda, de dízellel

Évek óta tart a dízelmotorokkal kapcsolatos elbizonytalanodás, ami már-már hisztériába csap át. Aki józanul mérlegel, vonzó Euro 4-es és Euro 5-ös dízel autókat találhat igen jó áron Németországban. Ez vonatkozik a hetedik generációs Honda Accordra is, amely egy egészen kiváló autó, egészen kiváló motorral. Az i-CTDi (intelligent Common rail Turbocharged Direct injection) négyhengeres a CR-V-ben és a hatüléses, elöl 2+1, hátul háromszemélyes FR-V egyterűben is megtalálható.

2002-ben a Honda Accord hetedik, CN1 vagy CL7 kódjelű generációjával a Honda leváltotta a Rovertől átvett dízelt. A 16 szelepes, könnyűfém blokkos és hengerfejes, 340 Nm nyomatékú, 140 lóerős, négyhengeres dízelmotort viszonylag lágy járása, nagy ereje, pörgési hajlama és csekély fogyasztása miatt körülrajongta az autós szaksajtó. Az N22A azonban annak köszönheti kiváló reputációját , hogy megfelelő karbantartással, adekvát kenőanyaggal igen tartósnak bizonyult. A 2204 köbcentis motort a gyár az N22B-vel kisebb lökettel visszavette 2199 köbcentire, hogy ne lépje túl a 2,2 literes hengerűrtartalmat, de a 150 lóerős verzió is kiváló motor.

400 ezer kilométert kacagva elfut, amin azonban elég sok használt dízel Honda Accord rég túl van. Nagy előnye, hogy a Honda a Boschtól vette hozzá az üzemanyag-ellátást, így a használt dízelek javítása megoldott a meglévő háttériparral. A gyári 20 000 kilométeres szervizperiódust jobb visszavenni 10-15 ezer kilométerre, ha az autó nem kizárólag nyugodt tempójú, hosszú utakon fut.

Baja egy használt dízel Honda Accordnak csak annyi lehet, mint az összes közös nyomócsöves dízelnek, tehát szinte az összes használt dízelmotoros személyautónak. Ide értendő az injektorok drága cseréje vagy felújítása, feltanítással együtt illetve a nagynyomású üzemanyag-szivattyú és a kettős tömegű lendkerék elhasználódása, de ez cseppet sem egyedi.

Lancia Thema: gyönyörű hattyúdal

Mintha a FIAT konszernnek sem lenne több érzéke a márkapolitikához a General Motorsnál, úgy kallódott el mára a Lancia is. Az egykor délceg márka mutatta be a világ első széria limuzinját elöl-hátul tárcsafékkel az 1957-es Flaminiával, de az 1937-es Aprilia is emlékezetes a mind a négy keréknél független felfüggesztéssel, hogy a ralivébét az unalomig eluraló Deltákról szót se ejtsünk.

Az 1906-ban alapított olasz prémiummárka haláltusájának legszebb mozzanata volt a Thema második generációja. A FIAT 2009-ben szerzet tulajdonrészt a Chrysleren, így adta magát a Thesis leváltása az amerikai limuzinnal. A 2011 és 2015 között forgalmazott z autó a Chrysler 300C-re épült, ilyeténképpen a 210-es kódú, 1995 és 2003 közötti, itthon pápaszemesnek hívott Mercedes-Benz E-osztály rokona is. De csak távoli rokona, a használtató-kínálatban meghatározó motor, a V6-os dízel nem azonos a 300C-ben használt, OM642 kódjelű Mercedes-motorral.

Szemben a 300C-vel, a Themából nem volt összkerékhajtású, V8-as motorú és kombi sem. A 3,6 literes, 286 lóerős benzines V6 szinte ismeretlen használtan, a felhozatalt a 239 lóerős, maximum 550 Nm nyomatékú dízel uralja. A dízelspecialista VM Motori által kifejlesztett, 2987 köbcentis hathengeresnek van egy 190 lóerőre és 1600-as fordulatszámon 440 Nm-re beállított verziója is. Ennek gyorsulása 100-ra 7,8 helyett 10,1 mp, nem véletlen, hogy az erősebbikből sokkal több van.

Itthon összesen 13 használt Lancia Themát találtunk meghirdetve a cikk írásakor, kivétel nélkül a szürke és a fekete különböző árnyalataiban. Aki progresszívebb fényezésű autóra vágyik, kénytelen külföldön körülnézni. Németországban akadhat barnás és fehér is. Az üresen 2040 kilós Thema, mint a többi nehéz és gyors autó, gyorsan eszi a féktárcsákat és a fékbetéteket. Ezzel együtt nem olyan hitvány rajta a fék, mint a 300C-é az egyetlen autópályás vészfékezéstől vetemedésre hajló féktárcsákkal.

Mivel a dízelek nyomatéka megterheli az erőátvitelt, a próbaúton az automatikus váltó működésére figyeljetek, hogy rántás nélkül váltson, ne tétovázzon két fokozat határán, tiszták legyenek az átmentek P-ből vagy üresből előre- vagy hátramenetbe kapcsolva. A 20 százalékkal kisebb csúcsnyomaték jót tehet a váltó élettartamának, ami egy érv a gyengébbik dízel mellett.

Akár itthon, akár külföldön vennétek használt autót, figyelmetekbe ajánljuk tanácsadó cikkeinket a Vezess használt autós rovatában és az Értékbecslőt, használt autók átvizsgálásáról szóló videósorozatunkat.