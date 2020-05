Menjen ma végig bárki a Szentendrei út, Árpád híd, Váci út csíkon a megengedett maximális sebességgel (ami többnyire 70 km/óra ezen a szakaszon), és strigulázza, mennyien suhannak el mellette. Figyeljen jobbra is, balra is, mindenhonnan előzgetik majd. De nem csak érzésre, és nem csak a fővárosban magas a valahová mostanság rendkívül sietők száma: egy múlt hétvégi akcióban 10 óra alatt 143 gyorshajtót rögzített a rendőrök egyetlen, vidéki traffipaxa. Tőle nem messze szintén kaszált a testvér-készülék.

Olvass tovább

Így mutat a 2019-es, még abszolút vírusmentes grafikonjuk a személysérüléses esetek okairól.

Az ORFK áprilisi statisztikáira még pár hetet várni kell, viszont a Katasztrófavédelem máris reagált szerkesztőségünk megkeresésére. A hozzájuk tartozó tűzoltók speciális egységei legnagyobbrészt súlyos közlekedési balesetekhez vonulnak ki, jellemzően olyanokhoz, amikor mondjuk az átlagosnál nagyobb erejű csattanás után szét kell vágni a roncsot, hogy kiszedhessék belőle a szerencsétlen sofőrt, vagy a magatehetetlen utasokat.

Elkértük tőlük az egészen friss adatokat: mennyi közlekedési balesethez vonultak ki ők áprilisban (plusz márciusban), és mennyi volt ez a szám a korábbi évek azonos időszakában?

40 százalékos csökkenés tavaly áprilishoz képest

„A közlekedési balesetek számának alakulását az időjárás is befolyásolja. Januárban a téli időjárás miatt jellemzően sok közúti balesethez riasztják a tűzoltókat. A sárgászöld színnel jelölt 2018-as évben februárban, és még március közepén is havazott, ez jól látszik a tűzoltói beavatkozást igénylő balesetek számának alakulásában” – magyarázza az alábbi grafikont Mukics Dániel, a Katasztrófavédelem szóvivője. Március hónapban még simán előfordulnak nagy kilengések békeidőben is.

A tűzoltó alezredes szerint április az a hónap, amikorra minden évben jellemzően normalizálódik az időjárás, szépen mutatják ezt a számaik. Szinte darabra ugyanannyi balesethez vonultak ki 2019-ben, és 2018-ban: 572 és 562 alkalommal. A mostani április azonban látványosan kisebb, szokatlan számot mutat, 407. Vagyis bő 40 százalékkal kevesebbszer vonultak ki közlekedési balesethez, mint tavaly áprilisban.

január február március április 2020 784 546 528 407 2019 947 574 596 572 2018 737 801 879 562

“A leggyakrabban az elsőbbség meg nem adása és a gyorshajtás vezet balesethez, ezek mellett a figyelmetlen sávváltás, és a kanyarodási szabályok megszegése szerepel a kiváltó okok között” – sorolja Mukics Dániel.

Kiemeli még az alezredes az útkereszteződések normális sebességgel való megközelítését, a követési távolságot, és a járművek műszaki állapotát is. Tapasztalataik szerint utóbbi is lehet probléma forrása.

A sérülteknél nincs ekkora csökkenés. A halottaknál szinte semmi

Megkaptuk azt a két táblázatot is, amelyek a 8 napon túl gyógyuló sérüléseket mutatják az elmúlt három esztendő első harmadából, valamint az elhunytakat is.

A balesetben megsérült emberek száma 33,3 százalékkal csökkent 2019 áprilisához képest, vagyis kisebb mértékben a baleseteknél. Ami azt jelenti, hogy egy-egy ütközés, csattanás átlagosan súlyosabb következményekkel jár.

január február március április 2020 474 367 345 342 2019 468 377 427 456 2018 470 391 580 467

Sajnos van olyan adat is, amely romlott, az egy balesetre jutó halálozási arány jóval kedvezőtlenebb most áprilisban, mint egy éve. A tűzoltók statisztikáiba bekerülő balesetekben meghalt emberek száma szinte nem csökkent, gyakorlatilag azonos a tavalyival (14 és 15). Mivel alacsony számokról beszélünk, ráadásul a táblázat egyéb hasábjaiban egyenetlen változások láthatók, óvatosan kell bánni a következtetésekkel.

január február március április 2020 10 17 16 14 2019 15 26 12 15 2018 25 14 26 25

Ahogy látjuk, 2018-ról 2019-re gyakorlatilag azonos balesetszám mellett 25-ről 15-re esett az áprilisban, súlyos autóbalesetben elhunytak száma, vagyis azonos forgalom mellett is jelentős volt a változás.

Figyelemre méltó viszont, hogy 2019-ről 2020-ra – sokkal kisebb forgalom, és érdemben kevesebb baleset mellett – szinte nem változott a halottak száma. Nem tudjuk bizonyítani az összefüggést, de azért beugrik cikkünk nyitó gondolata a mostanában Budapesten száguldozó egyesekről, és a rendőrök által vidéki ellenőrzések során százával fogott gyorshajtókról.

Nyitóképünk forrása: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság