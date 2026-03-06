A Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíj első szabadedzését a Ferrari pilótái, Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárták az élen a Red Bull-versenyzők, z újonc Arvid Lindbld, valamint a McLaren hazai kedvence, Oscar Piastri előtt, míg a mercedeses George Russell és Kimi Antonelli csak a 7-8. időt hozta, mindketten 1,1 másodperccel voltak lassabbak a monacóinál.

Második gyakorláson már más lett a kép: a címvédő csapattársához, Lando Norrishoz képest kiemelkedően erős Oscar Piastri vitte a napot, de mögötte már a két mercedeses állt, Leclerc pedig több mint fél másodperces hátránnyal lett az 5. (Hamilton bő háromtizedes lemaradással a 4. volt).

A monacói a nap végén arról beszélt, hogy beigazolódni látszik a gyanú, miszerint a Mercedes a teszteken rejtegette a valódi teljesítményét, most viszont már kezdik felfedni a lapjaikat:

„Az első edzés pozitív volt, de a másodikon már többet mutattak a csapatok, mi pedig egy kicsit le vagyunk maradva. Különösen a Mercedeshez képest, ők nagyon-nagyon erősnek tűnnek. Úgy gondolom, alacsony üzemanyagszinten még nem mutattak meg mindent, de megtankolva már talán láttunk, mit is tudnak. Jobbak, mint reméltem, de ez van” – kezdte.

Leclerc hozzátette, összességében azért pozitívan indult a Ferrari hétvégéje, és a második edzésen való visszaesése sem nagy probléma.

„A második edzésen kipróbáltam valamit, de nagyon rossznak tűnt. Semmi gond, még az ismerkedési szakaszban járunk az autóval. A második gyakorláson elég agresszíven elmentem egy irányba, nem jött be, de egy próbát megért. A hétvége további részében viszont már mindent össze kell rakni” – ismerte el, majd újra visszatért a Mercedeshez.

„Úgy érzem, az időmérő szoros lehet, de a versenyen még többet mutathat majd a Mercedes. Nem merném állítani, hogy megverhetjük őket, de azt sem tudjuk, mennyi van még az autójukban – de előrébb vannak, mint szerettem volna.”

„De keményen fogunk dolgozni holnapra, és ez az év amúgy is a folyamatos fejlesztésekről szól, szóval akárhonnan is rajtolunk, akárhol is végzünk most vasárnap, az csak a kezdőpont lesz. Onnan kell tovább építkeznünk. Ha meg nyerünk, az nagyszerű!”