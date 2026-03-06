A Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíj első szabadedzését a Ferrari pilótái, Charles Leclerc és Lewis Hamilton zárták az élen a Red Bull-versenyzők, z újonc Arvid Lindbld, valamint a McLaren hazai kedvence, Oscar Piastri előtt, míg a mercedeses George Russell és Kimi Antonelli csak a 7-8. időt hozta, mindketten 1,1 másodperccel voltak lassabbak a monacóinál.

Második gyakorláson már más lett a kép: a címvédő csapattársához, Lando Norrishoz képest kiemelkedően erős Oscar Piastri vitte a napot, de mögötte már a két mercedeses állt, Leclerc pedig több mint fél másodperces hátránnyal lett az 5. (Hamilton bő háromtizedes lemaradással a 4. volt).

A monacói a nap végén arról beszélt, hogy beigazolódni látszik a gyanú, miszerint a Mercedes a teszteken rejtegette a valódi teljesítményét, most viszont már kezdik felfedni a lapjaikat:

„Az első edzés pozitív volt, de a másodikon már többet mutattak a csapatok, mi pedig egy kicsit le vagyunk maradva. Különösen a Mercedeshez képest, ők nagyon-nagyon erősnek tűnnek. Úgy gondolom, alacsony üzemanyagszinten még nem mutattak meg mindent, de megtankolva már talán láttunk, mit is tudnak. Jobbak, mint reméltem, de ez van”kezdte.

Leclerc hozzátette, összességében azért pozitívan indult a Ferrari hétvégéje, és a második edzésen való visszaesése sem nagy probléma.

„A második edzésen kipróbáltam valamit, de nagyon rossznak tűnt. Semmi gond, még az ismerkedési szakaszban járunk az autóval. A második gyakorláson elég agresszíven elmentem egy irányba, nem jött be, de egy próbát megért. A hétvége további részében viszont már mindent össze kell rakni” – ismerte el, majd újra visszatért a Mercedeshez.

„Úgy érzem, az időmérő szoros lehet, de a versenyen még többet mutathat majd a Mercedes. Nem merném állítani, hogy megverhetjük őket, de azt sem tudjuk, mennyi van még az autójukban – de előrébb vannak, mint szerettem volna.”

„De keményen fogunk dolgozni holnapra, és ez az év amúgy is a folyamatos fejlesztésekről szól, szóval akárhonnan is rajtolunk, akárhol is végzünk most vasárnap, az csak a kezdőpont lesz. Onnan kell tovább építkeznünk. Ha meg nyerünk, az nagyszerű!”

