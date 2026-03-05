Valtteri Bottas még a 2024-es idény utolsó fordulóját követően kapott öthelyes rajtbüntetést, amiért az Abu-dzabi Nagydíjon „megtorpedózta” az akkor Red Bull-os, mára cadillaces csapattársaként szintén az F1-es visszatérési lehetőséget kapott Sergio Perezt.

Mivel Bottas szerződése 2024 végén kifutott, más csapattól pedig nem kapott versenyülést, akkor azt írtuk, a hátrasorolás „letölthetetlen” büntetés marad, ám Bottas végül 2026-ra az új belépő Cadillac pilótája lett, így úgy tűnt, hogy a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon a finn mégis letölti azt.

Ugyan valószínűleg nem sokat számított volna, hiszen a tesztek alapján a Cadillac amúgy sem jut majd túl a Q1-es szakaszon, Bottas csütörtökön Melbourne-ben azt állította, a büntetés törlődött.

„Nagyszerű újra itt, Melbourne-ben lenni a 2026-os szezon első versenyén. De mondok jobbat, jó híreim vannak: emlékeztek a rajtbüntetésemre? Elszállt. Az új szabályok miatt nem érvényes. Öröm-boldogság!” – írta a közösségi médiában.

A 37 éves pilóta a csütörtöki hagyományos sajtótájékoztatón is megismételte, hogy tudomása szerint nem kell majd nála alkalmazni a hátrasorolást.

És úgy tűnik, valóban így van, ugyanis a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Sportszabályzatának B1.9.5h pontjának friss, 2026-os változata alapján a 15 vagy annál kisebb rajthelyes büntetések 12 hónapig élnek és alkalmazhatók, Bottasra ugyanakkor 15 hónappal ezelőtt rótták ki a szankciót.

Az FIA a Motorsport.com-nak megerősítette, hogy a szabály visszamenőleg is érvényes, így Bottas – egyéb, akár másokat érintő büntetések híján – az időmérőn elért eredményének megfelelő rajtkockába állhat majd.