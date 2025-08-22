Hivatalos közlés még nincs, de az F1-es sajtó már kész tényként kezeli, hogy a Forma-1-be jövőre, 11. csapatként belépő Cadillac egyik leendő versenyzőjeként leigazolta Valtteri Bottast.

A korábbi Williams-, Mercedes- és Sauber-pilóta 2024 végén került ki az F1-ből, eddigi utolsó versenyén, a tavalyi Abu-dzabi Nagydíjon a haasos Kevin Magnussen „megtorpedózásáért” utólag öthelyes rajtbüntetéssel sújtották.

Akkor úgy tűnt, hogy a finn már sosem tölti le ezt, ám most, hogy reális a visszatérés, előkerült a hátrasorolás témája is. Felvetődött, hogy mivel a 2026-os szabályokban már az szerepel, hogy a rajtbüntetést az adott pilóta a 12 hónapon belül következő sprintfutamon vagy nagydíjon köteles letölteni, Bottas büntetése elévülhet, ám mostanra bebizonyosodott, hogy hibás volt az elgondolás.

A The Race megkeresésére a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) tisztázta, hogy a tízszeres futamgyőztes bizony új csapatához is viszi a csomagot, ha visszatér a rajtrácsra.

„Jelen állás szerint továbbra is érvényes a büntetés, ugyanis nincs olyan mechanizmus, mellyel visszamenőleg módosíthatnánk az adott időben érvényben lévő szabályok alapján kiszabott büntetéseket. A jövő évre hozott módosítás viszont épp az ilyen anomáliákat iktatja ki a jövőre nézve” – közölte a felügyelőszervezet szóvivője a szakoldallal.

Reálisan nézve persze valószínűleg nem sokat számít majd a hátrasorolás – ugyan a 2026-os, nagy szabályváltozások eredményeképp bármi lehetséges, nehéz elképzelni, hogy a teljesen új belépő Cadillac ne a mezőny hátsó felében kezdje a Forma-1-es útját.