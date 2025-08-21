A Forma-1-be jövőre, 11., új csapatként száll be az amerikai Cadillac. Jó ideje gőzerővel készül a bemutatkozásra az alakulat, ám versenyzőket illetően továbbra sem tettek bejelentést.

Az elmúlt hónapokban a Red Bulltól 2024 végén ejtett Sergio Perezt és a Saubertől szintén tavaly év végén távozott, idén a Mercedeshez tartalékosként visszatért Valtteri Bottast emlegették fő esélyesekként – utóbbi néhány héttel ezelőtt maga is utalt a Cadillac-szálra.

Sajtóértesülés szerint a finn ügye mostanra rendeződött, a holland Racingnews365 és a magyar Formula.hu közös anyaga szerint a 10-szeres futamgyőztes ugyanis aláírt a Cadillackel 2026-ra, a bejelentés a jövő hétre várható.

A hamarosan 36. születésnapján ünneplő Bottasszal személyében sokszoros világbajnok csapat működésére rálátó pilótát szerzett az új csapat, a kérdés az, melléje kit választanak.

Perezt illetően – ha nem is ilyen határozottan – szintén felröppent már, hogy megegyezett a Cadillackel, a hatszoros futamgyőztes, a finnel nagyjából egyidős mexikói körülbelül ugyanazt kínálja, mint Bottas, ketten igen erős párost alkothatnának az építkezni kívánó alakulatnál, de lehet, hogy rá így már nincs szükség, helyette inkább egy fiatalabb versenyzőt keresnek.