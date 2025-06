Valtteri Bottas ugyan úgy képzelte, hogy a Sauber jövő évi Audivá alakulásának is kulcsszereplője lesz majd, de az alakulat nem hosszabbított vele, így a finn pilóta ülés nélkül maradt 2025-re.

A 10-szeres futamgyőztesnek korábbi csapata, a Mercedes nyújtott segítő kezet, tartalékosként kapott állást George Russell és Kimi Antonelli mellett, ám fő célja a visszatérés.

Erre komoly esélye is lehet a 2026-ban új, 11. csapatként beszálló Cadillacnél, hiszen az amerikai alakulat deklaráltan szeretne legalább egy tapasztalt versenyzőt. A 36 éves pilóta vagy tud már valamit, vagy csak igen ügyesen lobbizik, mindenesetre a közösségi médiában egy olyan videót tett közzé, melyben egy Cadillac SUV üléseit dicséri a kamera mögötti személynek. Két szép, egyelőre szabad ülés… „Beülsz?” – jön a kérdés, mire Bottas azt mondja „még nem”.

Do we like this seat? pic.twitter.com/DhUuCdpGcB

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) June 23, 2025