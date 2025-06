A középmezőnyben éveken át az elvárásokat felülmúló eredményeket hozó Sergio Perez 2021-ben kapott mentőövet, sőt, nagy lehetőséget a Red Bulltól, majd nagyjából két évig kiváló szárnysegédje is volt Max Verstappennek, dobogós helyeket, futamgyőzelmeket is hozott, hozzájárult a konstruktőri győzelmekhez is.

A mexikói 2023-ban került lejtőre, és miután ’24-ben – a szerződéshosszabbítás ellenére – sem sikerült magára találnia, tavaly év végén közös megegyezéssel, állítólag 13 millió fontos/eurós (6,1 vagy 5,2 milliárd Ft) „vigaszdíjjal” távozott a csapattól.

Az utódjaként bevetett Liam Lawson, és a sokkal tapasztaltabb Cunoda Juki küszködése visszatekintve rehabilitálta a 35 éves mexikóit, akinek bő évtizedes F1-es tapasztalata és eredményei eleve vonzók lehettek egyes csapatok számára.

Perez elsődleges kérője a 2026-os beszállásra készülő új amerikai csapat, a Cadillac lehet, de a veteránt nemrégiben az Alpine-nal is hírbe hozták.

Annyi biztos, hogy a szponzori csomaggal nem lenne gond, Perez mellett a mai napig kiáll az őt támogató szponzor, az egykor a világ leggazdagabb embereként emlegetett mexikói telekommágnás Carlos Slim.

„Tudom, hogy több lehetőséget is mérlege” – mondta a mexikói média képviselőinek Slim. „A szurkolók és a mi is teljes mértékben támogatjuk. Dolgozik a visszatérésen, ami remélhetőleg meg is valósul majd. Mindannyian örömmel látnánk őt újra a pályán, de egyelőre vizsgálja a helyzetet.”

Perez F1-es pályafutása 2011-ben indult a Saubernél, ahol első két évében háromszor állt dobogóra, majd miután az épp lejtőre került McLarennél egy évet töltött, hosszú ideig a Force India/Racing Point pilótája volt, ahol a sok-sok pont számos pódium és egy futamgyőzelem mellett az általa indított csődeljárás tette lehetővé a silverstone-i alakulat túlélését és eladását. Az Aston Marinnál ennek ellenére nem volt számára hely, de a Red Bullnál további öt futamgyőzelmet ért el, 2021-ben mindenki által elismerten szerepet játszott Verstappen első egyéni győzelmében, 2022-ben pedig vele hozta az energiaital-gyártó az első és eddig egyetlen „tökéletes” eredményét, azaz a konstruktőri bajnoki címet, valamint az egyéniben az 1. és 2. helyet.