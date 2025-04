Amióta világossá vált, hogy a Cadillac 2026-ban új belépőként ott lesz a Forma-1-es rajtrácson, valamint hogy Sergio Perez 2024 végén elhagyja a Red Bullt, adta magát, hogy a tapasztalt mexikói az amerikai csapatnál keressen helyet magának.

A hazáján kívül egész Latin-Amerikában és az Egyesült Államokban is népszerű 35 éves pilóta még mindig bírja a mexikói telekommunikációs óriás, a Telmex szponzori támogatását, a Red Bullnál szerzett tapasztalata, know-how-ja pedig aranyat érhet egy építkező csapat számára.

A Cadillac részéről az amerikai Colton Hertán kívül még nem mondtak konkrét neveket, de biztos, hogy számolnak Perezzel, sőt, ha hinni lehet a svájci Blicknek, szinte már biztos, hogy ő lesz az egyik versenyzőjük.

A lap veterán F1-es szakírója, Roger Benoit állítja, hogy Perez 2026-ban ott lesz a Cadillacnél, amit szerinte az is erősít, hogy a versenyző most írt alá egy friss, komoly összegről szóló szponzori szerződést a Forma-1 partnereként is ismert Heineken 0.0-val.