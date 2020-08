Miután a múlt héten nem állhatott rajthoz, így élesben ezen a hétvégén tért vissza a Forma-1-be Nico Hülkenberg. A 70. Évforduló Nagydíjon a sokak számára felfoghatatlan, többek között Daniel Ricciardót és Max Verstappent is megdöbbentő harmadik helyről várhatta a futamot, s bár a később a futamot is megnyerő holland, valamint a ferraris Charles Leclerc is eléje került, az utolsó körökig stabilan őrizte az ötödik helyet.

Nyolc körrel a leintés előtt azonban egy harmadik kiállást is be kellett iktatni Hülkenberg versenyébe, ami miatt a másik Racing Point-ossal, Lance Stroll-lal, valamint a Red Bull pilótájával, Alexander Albonnal szemben is pozíciót vesztett, így hetedikként intették le. A futam után megmagyarázta az extra kerékcsere okát: „Kénytelenek voltunk lecserélni a gumikat, mert mindkét hátsó gumi borzasztóan elhólyagosodott, két-három kör alatt erős lett a vibráció is” – idézi a németet a Racing Point Twitter-csatornája.

“We were forced to pit off the prime set. I got a couple of nice big blisters on both rear tyres and the vibration just got so quickly out of hand that within 2 or 3 laps it just skyrocketed. I don’t think the tyre would have survived to the end.”

