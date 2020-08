Sergio Pérez koronavírusos betegsége okán nyíltak meg újra a Forma-1 kapui a Renault-tól és a bajnokságból tavaly év végén távozott Nico Hülkenberg előtt, aki beugróként már az előző hétvégén is a Racing Point színeiben szerepelhetett. Az első silverstone-i hétvége nem sikerült a legjobban a német számára, mivel műszaki hiba rajthoz sem tudott állni a versenyen, ezúttal azonban szinte minden klappolt, így a 70. Évfordulós Nagydíjat – sokak meglepetésére – a Mercedesek mögül, a harmadik rajtkockából várhatja.

A 2016-os ausztriai időmérő óta ilyen jól nem szereplő németet rögtön védelmébe is vette Max Verstappen, a Red Bull-pilóta szerint Hülkenberg nem érdemelte meg, hogy ülés nélkül maradjon 2020-ra. „Nagyon boldog vagyok Hülkenberg miatt, teljes munkaidőben kellene ott lennie a rajtrácson idén, és remélem, hogy jövőre talál is magának ülést az F1-ben” – mondta az időmérő után a holland, aki a parc fermében is ökölpacsival gratulált a beugrónak.