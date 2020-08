Olvass tovább

A szabadedzéshez képest melegebb és szelesebb körülmények nem kedveztek a köridőknek, lassabban kezdett a mezőny. Az első mért körök után a Red Bull hollandja, Max Verstappen állt az élre a két Mercedes-pilótát, Valtteri Bottast és Lewis Hamiltont megelőzve. Őket a Racing Point beugrója, Nico Hülkenberg, az AlphaTaurival Pierre Gasly és Charles Leclerc követte a Ferrarival. Sebastian Vettelnek továbbra sem alakultak jól a dolgok, a Ferrari németje csapattársától hat tizedmásodpercre lemaradva, a 12. helyen állt.

Hamiltonék nem hagytak sok örömöt Verstappennek, a brit második gyorskörén 3 tizedmásodpercet vert a holland addigi legjobb idejére.

First Q1 laps in the bag – it’s P1 for Lewis with a 1:26:818 and P2 for Valtteri with +0.181 👌#F170 pic.twitter.com/2VPB5Yk6lG — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 8, 2020

A renault-s Esteban Ocon csúnyán feltartotta George Russellt a Williamsszel, a francia versenyző ügyével az időmérő után foglalkoznak a stewardok.

Stewards are going to have a l👀k at this… Russell complains over team radio about Ocon going slowly#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/udxkFxwLVc — Formula 1 (@F1) August 8, 2020

A kvalifikáció első szakaszának végén záporoztak a jobbnál jobb köridők. Nem jutott tovább Danyiil Kvjat (AlphaTauri), Magnussen, Nicholas Latifi (Williams), valamint a két Alfa Romeo.

A mixed result for us at the end of Q1 🏁@PierreGASLY makes it through to Q2, while @kvyatofficial just misses the cut in P16 #AlphaTauri #F1 #F170 pic.twitter.com/6gH5LPQPRj — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) August 8, 2020

A Q2-ben ismét komoly taktikázás folyt, ami a gumiválasztást illeti. Senki sem tette fel a lágy gumikat, sőt, Verstappen a fehér oldalfalú keményekkel próbálkozott.

Bottas 1:25,785-ös idővel vezetett, a finnhez senki, még Hamilton sem tudott közel férkőzni: a brit hátránya közel fél másodperc volt. Hülkenberg remek körön volt, ám az egészet elrontotta, amikor egy alkalommal lehajtott a pályáról. Verstappen terve, a kemény gumikon történő továbbjutás is működőképesnek látszott, az első mért kör után az ötödik helyen állt.

“𝙗𝙚𝙚𝙚𝙚𝙚𝙚𝙚𝙚𝙚𝙚𝙥𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙚𝙥 𝙗𝙚𝙚𝙥 𝙗𝙚𝙚𝙥 𝙗𝙚𝙚𝙥 𝙗𝙚𝙚𝙥” – Nico Hulkenberg, 2020 #F170 pic.twitter.com/YS4BBISJ4a — iGP Manager (@iGPManager) August 8, 2020

Russell csak egyszer próbálkozott, a Williams szerelői mindent egy lapra feltéve a lágy gumikat tették fel az autóra. A brit mért köre csak a 12. helyre volt elég, nem veszélyeztette a továbbjutókat.

Az utolsó próbálkozásra többen is lágyabb gumikra váltottak, de a Mercedesek például csak azért, hogy hőkezeljék az abroncsokat a versenyre. Sok javítás történt, és végül nem jutott tovább Ocon, a Ferrarival továbbra is küzdő Vettel, a mclarenes Carlos Sainz, Grosjean és Russell. Nagyot villant Hülkenberg, aki a kiesőzónából a második helyig ugrott előre, megelőzve Hamiltont is.

A Q3-as első felfutások után Hamilton, 11 századmásodperccel vezetett Bottas előtt. Őt Ricciardo és Hülkenberg követte, míg az ideiglenes harmadik sort a Red Bull párosa bérelte ki Verstappen-Albon sorrendben. Mögöttük a Leclerc, Lance Stroll (Racing Point), Pierre Gasly (AlphaTauri) és Lando Norris (McLaren) következtek.

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel – a Mercedes és Ricciardo közepeseket! Először Hamiltonék, majd az ausztrál és Norris futottak neki az utolsó gyorskörüknek, őket követték a többiek Norrisszal és Gaslyval az élen. Hamilton javított a körén, de Bottas átugrotta őt, így megszerezte pályafutása 13. pole-pozícióját csapattársa előtt. A harmadik helyet Hülkenberg szerezte meg, behúzva ezzel a Racing Point idei legjobb időmérős eredményét. Verstappen lett a negyedik, a harmadik sor Ricciardóé és Strollé. A legjobb tíz végén Gasly két nagycsapat versenyzőjét, Leclerc-t és Albont is megelőzte, a tizedik hely Norrisé lett.

A 2020-as Forma-1-es 70. Évfordulós Nagydíj magyar idő szerint vasárnap délután 15.10-kor kezdődik.