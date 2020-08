Olvass tovább

Az utolsó 20 percben többen is sokat javítottak, így az élmezőny sorrendje is kissé átalakult. Egy ideig a mclarenes Lando Norris is az élen állt, de Hamilton végül 1 tizedmásodperccel volt gyorsabb Bottasnál és további néggyel Norrisnál. Mögöttük a két Racing Point következett a beugróként remeklő Nico Hülkenberggel, valamint Lance Stroll-lal, megelőzve Leclerc Ferrariját és a két Red Bullt. Verstappen és Alexander Albon mögött Esteban Ocon (Renault) és Carlos Sainz (McLaren) fért be a legjobb tíz közé, Vettel csak a 13. lett a másik Ferrarival.

Az edzés végére besűrűsödő forgalom számtalan feltartást eredményezett: Verstappen hosszas káromkodással illette az őt feltartó Strollt, de a Renault ausztrálja, Daniel Ricciardo sem volt elragadtatva Norristól.

Name a more iconic duo than Max Verstappen and getting blocked on hot laps, I dare you #F170 pic.twitter.com/fcMYjxxv0D — iGP Manager (@iGPManager) August 8, 2020

A 70. Évfordulós Nagydíj időmérője magyar idő szerint délután 3 órakor kezdődik.