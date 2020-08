Pályafutása 13. rajtelsőségét szerezte a Forma-1-ben Valtteri Bottas, miután a 70. Évfordulós Nagydíj időmérő edzésének hajrájában legyőzte a hétvégét eddig domináló csapattársát, a hatszoros világbajnok Lewis Hamiltont. A mezőnyt beárazó Mercedesek mögött óriási meglepetésre a Sergio Pérezt helyettesítő Nico Hülkenberg bukkant fel a Racing Pointtal.

Az első három helyezettel a korábbi Forma-1-es pilóta, a 2010-es DTM-bajnok Paul di Resta készített interjút.

Valtteri Bottas (Mercedes, 1.): „Jó érzés” – foglalta össze röviden a finn, a 2021-es szerződéssel a zsebében. „Imádom az időmérő edzéseket amúgy is, különösen akkor, ha még a dolgok is jól alakulnak. Sikerült kihoznom magamból és az autóból a maximumot. Az előző hétvégéhez képest tudtunk csiszolni a beállításokon, szerintem emiatt is javult az egykörös teljesítményem. Nagyon elégedett vagyok, büszkeséggel tölt el, hogy ezt a lenyűgöző autót vezethetem.”