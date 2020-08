Két versenyről kidőlt Sergio Perez, miután a Forma-1-es Brit Nagydíj előtt pozitív lett a koronavírus-tesztje. A Racing Point versenyzője szülőhazájában, Mexikóban járt a szezon negyedik futama előtt, vélhetően ott betegedett meg.

Helyére Nico Hülkenberg ült, aki a 70. Évfordulós Nagydíjat a harmadik rajthelyről kezdheti. Otmar Szafnauer, az istálló csapatfőnöke szerint a német beugróra nem lesz szükség a vasárnapi versenyt követően – ha minden jól megy. “Sergiót pénteken tesztelték, és úgy tűnt, hogy a szervezetében jelentősen csökkent a vírus mennyisége” – mondta. “Szombaton ismét tesztelték, és az eredményeket ma kellene megkapnunk. Úgy látom, hogy akár ma, akár a jövő hét elején kapjuk meg az eredményeket, az negatív lesz.”

“Mire Barcelonába érünk, úgy vélem, már ő fog az autóban ülni – persze csak találgatok, szóval ha mégsem így történik, ne engem hibáztassanak!” – figyelmeztetett a romániai származású szakember.

Szafnauerék kapcsolatban állnak a Forma-1-es paddock koronavírus-tesztjeit végző Eurofins nevű luxemburgi céggel. A csapatfőnök tudja, hogy legrosszabb esetben akár 4-5 hét is lehet, mire negatív vírustesztet produkálhat Perez, ám korábbi jóslatai beváltak, ezért magabiztos a csapatfőnök. “99 százalékig biztos voltam abban, hogy Nico ül az autóban mindkét silverstone-i versenyen, és most is 99 százalékig biztos vagyok abban, hogy Checo ül az autóba Spanyolországban.”