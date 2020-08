Több pilótatársa, köztük Max Verstappen és Daniel Ricciardo is elismerte Nico Hülkenberg teljesítményét, aki szombaton, a 70. Évfordulós Nagydíj időmérő edzését a harmadik helyen zárta. A Racing Point német beugróját csak a két Mercedes tudta megelőzni, ő sem hitte volna, hogy ilyen jó eredményt ér el ilyen kevés gyakorlással.

De mit is csinált a német akkor, amikor a többiek már javában készültek az idei szezonra? Kezdjük is január végén: az aktív versenyzők ekkor javában edzenek már az új autók jelentette megpróbáltatásokra, melyeket először a téli teszteken tapasztalnak meg. Hülkenberg életéből sem maradt ki a mozgás, elfocizgatott, de jobban lekötötte az utazás: Szaúd-Arábiában és Londonban is járt.