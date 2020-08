Habár az időmérő edzést követően még arról beszélt, hogy a nyolcadik rajthely sokkal inkább tükrözi a Ferrari valós tempóját, mintsem a múlt heti Brit Nagydíjon szerzett dobogó, egykiállásos stratégiájának köszönhetően nagyot autózott Charles Leclerc, egészen a negyedik helyig menetelt a monacói a 70. Évfordulós Nagydíjon.

„Nagyon boldog vagyok! Olyan érzés, mintha a győzelmet szereztem volna meg” – mondta az összetettben is negyediknek felkapaszkodó Leclerc a Sky Sports F1-nek nyilatkozva a leintést követően. „Tavaly a gumikezelés volt a gyengém, ezért elégedettséggel tölt el, ha ránézek erre az eredményre. Muszáj kihasználnunk a lehetőségeinket – ez most is sikerült.”

Amíg Leclerc tündökölt, addig Sebastian Vettel tovább küszködött: a négyszeres világbajnok már az 1-es kanyarban megforgott, így pont nélkül, a 12. helyen zárt. Ezzel a német az egyéni értékelésben továbbra is csak a 13. pozíciót foglalja el, a Ferrari is csak negyedik a konstruktőrök között.