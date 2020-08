Ha az elmúlt négy hétvégén nem lett volna egyértelmű, a második silverstone-i hétvégén végképp bebizonyosodott, hogy 2020-ra a Ferrari a középmezőnybe süllyedt, nem a levegőbe beszélt Mattia Binotto csapatfőnök. A maranellói gárda a 70. Évfordulós Nagydíj időmérő edzésén csak az egyik autójával jutott el a Q3-ig, ahol Charles Leclerc csak a nyolcadik lett. A monacói szerint ezek az eredmények sokkal inkább tükrözik a Ferrari valós teljesítményét, mint a múlt hétvégén elért dobogós helyezés.

„Ezen a hétvégén még jobban szenvedünk, mint múltkor, főként a lágy gumikon. Úgy néz ki, agresszívabbak vagyunk rajtuk. A Q3-ban nem is sikerült rendesen teljes kört futnom velük, az utolsó szektorra sokat veszítettek tapadásukból. Úgy gondolom, sok időt hagytam ott, de ezzel most nem igazán tudunk mit kezdeni” – értékelte időmérő teljesítményét Leclerc, aki némi szerencsével már két dobogót is szerzett idén, a bajnokságban pedig a Ferrari reális szintjéhez mérten előkelő 5. helyen áll.