Miközben az új autók magyarországi piaca 4,6 százalékot bővült 2024-ről 2025-re, elérve a 153 ezres regisztrációs számot, a Ford hazai importőre 17,6 százalékos növekedést követően a 16311 darabos forgalomba-helyezést jegyez – mondta el Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető Igazgatója a márka kedden tartott sajtótájékoztatóján. Ezzel az abszolút második helyen szerepel a Ford a 2025-ös hazai forgalomba-helyezési listán, amelyen a személyautók mellett a haszonjárművek is szerepelnek. Ebben az összevetésben a Toyota az első, a Suzuki harmadik.

A Ford sikerének elsőszámú pillére a haszonjármű-eladás, ahol a márka immár 16. éve az első Magyarországon és 11. éve a legjobb Európában. Hazánkban 7914 új haszongépjármű értékesítéssel zárt a márka, 4,9 százalékponttal növelve éves piaci részesedését.

Bagyó Dávid, a haszonjármű üzletág vezetője szerint eredetileg azt tervezték, hogy minden negyedik eladott hazai könnyű haszonjármű legyen Ford, de ennél is jobban alakult, 32,1 százalékos piaci részesedést sikerült elérniük, amivel már minden harmadik autó származott tőlük. Ezzel a flottavásárlók legnépszerűbb választása a márka, ugyanakkor ők értékesítették a legtöbb elektromos haszonjárművet is a hazai piacon. Egyértelműen a Transit különféle változatai a sikeresek.

Személyautók tekintetében 23,6 százalékkal bővült a Ford értékesítése, így 8397 új autó regisztrációjával 6,5%-os piaci részesedés értek el Magyarországon. A személyautók piacán a márkák összesített rangsorában a Ford az 5. helyen végzett, a Suzuki, a Toyota, a Škoda és a Volkswagen mögött.

1719 darabos forgalomba-helyezéssel a személyautók között 2025-ben a Kuga volt a legnépszerűbb, megelőzve a Pumát 1640 darabos regisztrációval. Ugyanakkor a legnagyobb darabszámot személyszállítók között a Tourneo Custom vezet 2488 darabbal.

2026 kapcsán az importőr ügyvezető igazgatója elmondta, ez elmúlt években a haszonjármű-értékesítés és az elektromobilitás került leginkább fókuszba a Fordnál, ám a villanyautók felfutása nem hozta az eredetileg tervezett ívet, ezért változtattak a stratégián. Ennek nyomán a közeljövőben a hibrid autók is nagyobb hangsúlyt kapnak a villanyautók mellett, követve a vevői igényeket.

Nemrég a Renault csoporttal kötött szövetséget az amerikai márka, ennek nyomán 2028-tól két elérhető árú elektromos autókkal bővül a kínálatuk, ám hibridhajtású újdonságok is érkeznek majd.

„Arra összpontosítunk, hogy a kínai gyártok ostroma ellenére meghatározó szereplők maradjunk a volumen szegmensben az elektromos átállás mellett” – fejtette ki Kővágó-Laky Andrea.

A kínai márkák által hajtott árverseny hozta életre a Kuga Freedom kivitelét, amely 9 999 000 forintért vehető meg – árulta el Károly Róbert, a személyautó-üzletág vezetője. A szakember arra is rámutatott, hogy napjainkban nagyon nehéz olyan modellt fejleszteni, amely globális lehet, mert még Európában belül is eltérő szabályozás van életben, nemhogy világ különböző részein. Így például a Kugában is szereplő 2,5-ös benzinmotoron alapuló hibridhajtás egyes országokban a nagy hengerűrtartalom miatt büntetőadókat von maga után.

2026-ban nem várható új modell bevezetése, ugyanakkor a meglévő típusok új változatai jelenhetnek meg, többek között a villanyautók között is lesznek nagyobb hatótávú variánsok. Várhatóak olyan szoftveres frissítések is, amelyek a már meglévő elektromos modelleknél is alkalmazhatóak, így javítva hatékonyságukat. Többek között a Puma Gen-E-nek is érkezik a növelt hatótávú variánsa. Felfrissül az Explorer és a Capri is.

2025-ben 724 tisztán elektromos autót helyezett forgalomba a márka, a legnépszerűbb modellek a tavalyi regisztrációkat tekintve az Explorer (262 db), a Capri (151 db) és a májusban bemutatott Puma Gen-E (182 db) volt.

További újdonság, hogy a Ford széles körben elérhetővé teszi az autópályán elengedett kezes vezetést kínáló BlueCruise-technikát. 2026 tavaszától a Puma, a Puma Gen-E, a Kuga és a Ranger PHEV modellekhez is elérhető lesz, az eddig csak a Mustang Mach-E-ben működő technika.

A haszonjárművekről a 2026-os év kapcsán Bagyó Dávid elárulta, stratégiájuk nem változott, azaz alapvetően készletezési oldalról közelítik meg az iparágat, tehát azonnali kiszolgálásra törekszenek, így mindig le tudják követni a piacot. Továbbra is a legnagyobb raktárkészlettel dolgoznak majd.

Egyértelműen a kishaszonjármű-piaci elsőséget célozzák meg, amiben valószínűleg nincs nagy kockázat, hiszen a rendelésállományuk már most nagyobb, mint a 2025-ben mögöttük végző konkurens tavalyi értékesítési eredménye. Azt is elmondta a Vezessnek, hogy sokkal könnyebb lesz az emissziós szigorítások miatti kvótát teljesíteni, hiszen minden haszonjárműből létezik elektromos hajtású változat is, a hagyományos hajtásláncok mellett.

Bár tavaly év végén megjelent a Ranger konnektorról is tölthető hibrid variánsa, a piacon továbbra is sikeres a dízel, ezért 2000 darab biturbó dízelt rendeltek be. Bár a gyártásból dízel Ranger búcsúzik a CO2-emissziós határértékek betartása miatt, Magyarországon egész évben elérhető lesz 2026-ban. Pont úgy, ahogy a már nem gyártott Ford Focus is megvehető a hazai kereskedőknél.

6-7 százalékos piaci növekedést vár az importőr 2026-ra a haszongépjármú piacon, mindenféle támogatások nélkül, amiben segít az állami autóparkban cserélődő várhatóan 5000-6000 autó megrendelése.

18 fotó

Bár még csak most indult az év máris van mit ünnepelni, hiszen a Ford székesfehérvári – ma Visteonként ismert – üzeme 1990-ben, azaz 35 éve indult. A járműforgalmazás központja pedig 30 éve nyílt meg Budapesten.

Emellett a Time Magazin az egyesült Államok alapításának 250. évfordulója kapcsán felmérést végzett, amely nyomán az derült ki, hogy az ottani emberek szerint a Ford legikonikusabb márka.