Újjászülethet a pár éve utód nélkül nyugdíjba küldött Ford Fiesta, méghozzá tisztán elektromos kisautóként – ez a legizgalmasabb értelmezése annak a hírnek, hogy a Renault-csoport elektromos leányvállalata, az Ampére elérhetővé teszi elektromosjármű-platformját a Ford számára. Erről persze még nem született hivatalos döntés, de annak fényében, hogy a Ford a második világháború óta nem gyártott más kisautót, csak a Fiestát, logikusnak tűnne, hogy visszahozza a jövőre egyébként ötvenéves típusnevet.

A másik lehetőség persze az Escort, amelynek legelső generációja (1968) hajszállal volt csak hosszabb 4 méternél, jellegzetes dizájnja pedig lehetővé tenné, hogy a Ford is meglovagolja azt a retró-vonulatot, amelyet pont a Renault teremtett meg az R5 és az R4 újraalkotásával.

Nem kizárható persze a Ford Ka visszatérése sem: ehhez a Renault Twingo E-Tech Electric adhatna muníciót.

Ezektől a tervektől függetlenül a másik új modell a Puma utódja lehet: a 2019 óta gyártott városi SUV ugyan szűkösen fogja kihúzni 2028-ig, amikor a tervek szerint a két új kisautó közül az elsőt bevezetik, de értelmetlen volna egy harmadik modellt is piacra dobni.

A Ford kihangsúlyozta, hogy a Renault-val létrejött megállapodás, illetve a haszonjárművek közös fejlesztésére irányuló szándéknyilatkozat nem befolyásolja a Volkswagennel kötött, hasonló célú együttműködéseket: mint ismeretes, a Ford Capri tulajdonképpen egy átöltöztetett Volkswagen ID.5, míg a Ford Transit Connect egy újracímkézett VW Caddy.

A Renault elektromos kisautó-platformját jelenleg a Nissan használja, az új generációs Nissan Micra a Renault R5 E-Tech Electric, míg a Nissan Leaf ugyanannak a platformnak egy változatát használja, amit a Renault Scenic E-Tech, a Mitsubishi Eclipse Cross és az Alpine A390. Haszonjárműben szintén szoros a Renault-Nissan együttműködés, mivel azonban a két cég közös konszernbe tartozik, ezt az együttműködést nem valószínű, hogy befolyásolná a Forddal kötött megállapodás.