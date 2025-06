Utasterét sem lengi át határozottan a névadó előd szelleme, csupán az alul felül lapított ívű kormány alsó küllőjének formája és a sportos mintájú üléskárpit idézi a régi Caprit. Belül az átlagos minőségű műanyagoktól kezdve a kellemes tapintású, puha anyagokig mindenfélével lehet találkozni és sajnos az autóipar egyik átka, a kényes, fekete zongoralakk is sokfelé megtalálható. Az ülések komfortosak, menet közben jó az oldaltartás is, de az integrált fejtámla nem nyúlik elég magasra, így nem feltétlenül passzol, ha valaki az átlagnál hosszabbra nyúlt.

29 fotó

Műszerfala apró, mindössze 5,3 colos a vezető előtti, príma képminőségű TFT monitor. A lényeget ekkora mérettel is pont meg tudja mutatni, és az opciós, minden infót megmutató head up display amúgy is teljesen feleslegessé teszi, hogy a műszerfalat nézzük. A középkonzolon álló formátumú, 14,6 col képátmérőjű érintésérzékeny monitor látja el a fedélzeti rendszer szerepét, aminek ezen kívül van még egy izgalmas funkciója: egy apró, titkos üreget rejt maga mögött. Az állítható dőlésszögű monitoron futó rendszer gyors, a menürendszer logikus, és könnyen megtalálható benne, amire szükség van. A középkonzolon USB csatlakozók, vezeték nélküli töltőfelület, pohártartó, és 17 literes, hatalmas, ízlés szerint átrendezhető üreg nyeli el a kisebb nagyobb holmikat.

Sajnos a Volkswagenes rokonsággal együtt járt az is, hogy a Capri megkapta azokat a rémes megoldásokat is, amelyekről már jó ideje kiderültek, hogy nem valók autóba. Érthetetlen, hogy hogyan mehetett át a VW-nál az a megoldás, hogy csupán két ablakemelő kapcsoló van a vezetőnél és egy harmadik gombbal lehet kiválasztani, hogy azok az első kettő, vagy a hátsó kettő ablakot vezéreljék-e. Ráadásul érintésérzékeny ez a gomb, így nem is kell megnyomni ahhoz, hogy funkciót váltson, elég, ha véletlenül hozzáérsz. Roppant idegesítő.

A másik baklövés a hangerőszabályzó, a klíma, vagy a kormány gombjainak, sőt, az vészvillogó érintésérzékeny felülete. Képtelenség menet közben ezeket üzemszerűen kezelni. Kár, hogy ezeket a Fordnál sem vette észre senki időben és nem cserélték le valami saját megoldásra a fejlesztés során, amíg lehetett. Van azonban előnye is a VW-val közösködésnek, mert a Capri fedélzeti rendszere tud magyarul, ami egyéb Ford modellekre nem igazán jellemző.

Hátsó üléssorában az üléspozíció a magasra húzott térdekkel nem ideális, viszont a fej-é lábtér még 190 centiméteres magassággal is bőven elég, hiába esik a kupés kialakítás miatt az ideálisnál hamarabb a tető íve. A hátsóknak saját szellőzőnyílás és egy pár USB töltőpont is jutott.

Csomagtartója 627 és 1510 liter között variálható, a padlószint ügyesen kétféle magasságban is rögzíthető, van hátul szatyorakasztó, világítás mindkét oldalon, 12 voltos csatlakozó és mélyebb üregek, gumipánt, és a töltőkábelnek csinos kis műanyagkosár. Tisztességes munka, ráadásul a padlószínt alatt egy másik extra üreg is található.

Szörényi András kollégám a tavaly novemberi első vezetés alkalmával nem talált frunkot – első csomagtartót – az autóban, viszont a nálunk járt példány orrában már volt elöl is rakodóhely. Persze ennek eredetileg nem kéne benne lennie, a VW testvérmodellben sincs, de a Fordnál valaki rájöhetett, hogy simán elfér még néhány dolog az autó orrában is, így gyártottak bele egy műanyag betétet. Ez, ha nem is teljes értékű frunk, de egész használható, pláne, hogy a mély, keskeny árokra hasonlító üreget hálóval be is lehet fedni, hogy ne potyogjanak ki belőle az itt tárolt dolgok.