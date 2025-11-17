A Renault 1999-ben vásárolta be magát a Nissanba, és Carlos Ghosn felügyeletével szűk két évtized alatt a világ legnagyobb autógyártó vállalatává (2017) tette a Szövetséget. Alig egy évvel később aztán véget ért a tündérmese: Ghosn-t változatos pénzügyi visszaélésekkel vádolták meg, a franciák és a japánok között a felszínre kerültek az addig rejtve maradt nézetellentétek, és a konszern néhány év alatt gyakorlatilag felbomlott. A Renault 15%-os szavazati joggal bír a Nissanban (bár tulajdonrésze ennél nagyobb), a Nissan ugyanilyen mértékben birtokol Renault-részvényeket.

A francia autógyártó előző vezetése már azt fontolgatta, hogy Nissan-részvényeinek értékesítésével javítva pénzügyi helyzetét, ám a japán gyártó gyengélkedése, amelyen nem segített a Hondával tervezett együttműködés kútba esése, okafogyottá tette ezt a lépést.

Most pont ez a késlekedés jöhet kapóra mindkét cégnek, hiszen új vezetőik (a Nissannál 2025 tavaszán Ivan Espinosa, a Renault-nál nyáron François Provost vette át a stafétát) most a jelek szerint hajlandók visszaülni a tárgyalóasztal mellé.

Az egykori, teljes körű együttműködések helyett ma csak egy-egy projektben dolgozik közösen a két gyártó (ilyen pl. a Renault 5 E-Tech és a Nissan Micra közös gyártása), de sem a beszerzés, sem a cégvezetés terén nincsenek már szinergiák a vállalatok között.

Nem hivatalos, de belső forrásból származó információk szerint ugyanakkor mindkét oldalon szorgalmazzák, hogy stratégiai jelentőségű projektekben dolgozzon együtt a két cég, ami ígéretes lehet egy közös jövő szempontjából. Formális lépések ugyanakkor még nem történtek.