Carlos Ghosn a Renault-Nissan cégcsoport egykori vezére vasárnap elhagyta Japánt, ahol házi őrizetben volt 2019 áprilisa óta. Ha igaz a pletyka, akkor egy hangszertokba rejtőzve menekült el az országból, ahol még 2018 novemberében tartóztatták le Tokióban, egy indulni készülő repülőgép fedélzetén.

Ghosn 2019 áprilisában hagyhatta el a börtönt, de ez nem jelentette, hogy szabad lett volna. Az országot, sőt a lakását sem hagyhatta el, és korlátozták a kapcsolattartását is, nem férhetett hozzá az internethez és telefonálnia, üzenetet küldenie sem volt szabad akármikor.

Arról, hogy hajón, repülőn, esetleg magángépen jutott-e el Libanonba, – ott nőtt fel, családja, barátai is ott vannak – arról még csak találgat mindenki. Libanon és Japán között nincs kiadatási egyezmény, így a pénzügyi visszaélésekkel vádolt volt vezér biztonságban érezheti magát, miután elhagyta Japánt.

A szökés hátterében az is állhat, hogy Ghosn szerint Japánban nem számíthat korrekt eljárásra. Hogy valóban egy nagybőgőtokban, vagy más hangszer szállításra tervezett eszközben szökött-e meg, az szinte mindegy is, de tette valószínűleg nem könnyíti meg az eljárás mihamarabbi befejezését. Bár ahogy a volt Renault-Nissan vezér fogalmazott, nem az igazság elől menekült el, hanem az igazságtalanságot és a politikai üldöztetést hagyta most maga mögött. Az új helyzetben könnyebben kommunikálhat majd a sajtóval, amire állítólag már nem is kell sokat várni.