Már akár három év múlva, azaz 2028-ban megjelenik a forgalomban a Ford vadonatúj önvezető rendszere, amelyet teljes egészében házon belül fejleszt ki a cég.

A jelenlegi BlueCruise (nyitóképükön) technológiánál magasabb szintű önvezetést (a sofőr már elengedheti a kormányt, de nem veheti le a tekintetét az útról – ez utóbbi korlátozást szünteti meg az új generációs rendszer) lehetővé tevő funkció a Ford új, univerzális elektromosjármű-platformján debütál majd.

Ez egy kifejezetten megfizethető villanyautók számára kifejlesztett architektúra, amelyre idővel nyolc különböző, jó ár/érték arányú elektromos modell épül majd. Ezek egyike egy 30 ezer dolláros, tisztán elektromos pickup lesz.

Az univerzális EV-platform egyébként már 2027-ben elérhető lesz; de akkor még csak a BlueCruise továbbfejlesztése kerül bele, azaz a sofőrnek továbbra is a forgalmon kell tartania a szemét.

A megoldás titka, hogy a Ford a külső beszállítókat félretolva egyedül, házon belül fejleszti a rendszert. Így kifejezetten saját céljaira optimalizálhatja azt, ami jobb minőséget és akár 30%-kal alacsonyabb költséget jelent – ez utóbbi teszi lehetővé, hogy olcsó autókba is beépítsék.

A technológiai részleteket még homály fedi, de az sejthető, hogy többek között lézeres szenzor (lidar) is vezérli majd a következő generációs rendszert.