A legtakarékosabb városi kisautók után a kevésbé hatékony, de jóval kívánatosabb, divatosabb apró szabadidőautók között kerestük meg a legtakarékosabb modelleket. Ezúttal is a komoly adatbázissal rendelkező német oldal a Spritmonitor adatait kutattuk, hogy az alábbi tíz, Magyarországon jelenleg is kapható autó közül megtaláljuk a legkevesebbet fogyasztót. A gyári WLTP szabvány szerint mért ígéretek mellett a valós adatok is persze a jelenlegi árak is szerepelnek a listában.

10. SsangYong Tivoli

A kétféle hosszúságú karosszériaváltozatban is kapható koreai szabadidőautót kedvező ára és óriási, tágas belseje teszi vonzóvá. De nézzük, mennyit fogyaszt a csupán egyetlen motorral – 1,5 GDI – megvásárolható autó, amiért legalább 7 799 000 forintot kell kifizetni. Legalábbis listaáron, mert van belőle kedvezményes ár is, ami 6 999 000 forint. A négyhengeres, 1497 köbcentis turbós benzinmotor 167 lóerős és a gyári adatok szerint 7,04 litert fogyaszt kézi váltóval. Meglepő módon ennél nem sokkal több a valós fogyasztás sem, – 7,84 liter – pedig a listában a hosszított, valamivel nagyobb tömegű változatok is szerepeltek. A nálunk járt tesztautó is ilyen volt, viszont a 9,2 literes mért fogyasztással alaposan túlléptük a külföldi adatot.

9. Renault Capture

A legolcsóbb Capture 7 899 000 forintért kapható, – 90 lóerős, 999 köbcentiméteres, háromhengeres motorral – és jelenleg ennek is van akciós, 6 749 000 forintos ára. A mild hibrid változat nemcsak az elektromos rendszerben tér el a belépőmodelltől, ebben négyhengeres, 1333 köbcentis, 140 lóerős motor dolgozik együtt a 12 voltos rendszerrel. Ennek a beugró ára 9 799 000 forint. Fogyasztásban elhanyagolható a különbség a két változat között, a sima benzines a WLTP szabvány szerint 5,8–6,0, míg a lágy hibrid 5,7–5,9 litert fogyaszt 100 kilométerenként. Ezzel szemben a német statisztika 7,05 literes átlagot mutat a 90 lóerős Captur esetében és 6,64 litert az erősebb, 12 voltos hibridnél. Nálunk 7,4 liter csúszott le a 155 lóerős motorral felszerelt Captur tesztautó torkán.

8. Nissan Juke

A Nissan jól pörgő, de legalábbis megosztó külsejű, legfelkapottabb modellje a Juke, amelyhez 9 960 000 forintos listaáron lehet hozzájutni, bár óriási kedvezményt is lehet rá kapni, mert ugyanannak az egyliteres, háromhengeres, 116 lóerős motorral felszerelt autónak 7.460.000 forintos ára is van. Papíron 5,9 – 6,3 liter benzint éget el 100 kilométeren, ami a német felhasználok adatai alapján inkább 6,96 liter, ami nem is tér el vészesen a gyári ígérettől. A vezess-nél a Nissan Juke 1.0 DIG-T Tekna DCT 116 lóerős változata 2020-ban 8,4 literes fogyasztást produkált, a gyári 6,1 literes ígéret helyett.

7. Opel Mokka

A legolcsóbb Opel Mokka a háromhengeres, 1199 köbcentis, 1.2 Turbo 100 lóerővel. Ezért 7 790 000 forintot kérnek, és a technikai adatok között 5,6-5,7 liter szerepel a kombinált fogyasztás rubrikában. A 100 lóerős Mokka valós fogyasztása viszont ennél több, 6,42 liter. A szintén 1.2-es, de már 136 lóerős változat gyári fogyasztási adatai egy tized literrel jobbak, de ezt a tapasztalat nem igazolja, ott még nagyobb a különbség az ígéret és a mért adatok – 6,8 liter – között. Szörényi András kartársnál a 130 lóerős változat járt, ő a gyári 5,9-6 liter helyett 7,0-8,7 literes átlaggal autózott vele.

6. Suzuki Vitara

Az Esztergomban gyártott Suzuki Vitara lágy hibrid változatának legolcsóbb darabja 8 490 000 forintos listaáron vihető el, most épp kedvezményes ára is van, az 6 990 000 forint. A motorválaszték egyetlen darabból áll, az 1,4 literes, 130 lóerős négyhengeres benzinmotor WLTP szabvány szerinti fogyasztása 5,4 liter. Ezzel szemben a felhasználok feltöltött fogyasztási adatai szerint 6,30 litert nyel be átlagosan 100 kilométerenként a Vitara.

Érdekes, hogy a jóval drágább – 11 590 000 forintba kerülő – valódi hibrid változat csupán 116 lóerős motorja a gyári adatok szerint többet, 5,5 litert eszik százon, a való életben viszont az a takarékosabb. Igaz, nem sokkal, a 6,18 liter alig kevesebb a sima benzines eredményénél. Teszten a 130 lóerős Vitara nálunk pontosan hozta a német átlagot, 6,3 l/100 km-es értékkel zártuk a teszthetet.

5. Dacia Sandero Stepway

A Sandero-ból a Stepway változat áll közelebb megjelenésben a szabadidőautókhoz, így annak az adatait válogattuk össze. Legolcsóbban a 90 lóerős változat vehető meg a Sandero Stepwayből, a 999 köbcentis, háromhengeres benzinmotoros autóért 6 289 000 forintot kell fizetni. Katalógusában 5,2 – 5,6 literes átlagfogyasztást ígérnek, amit persze ezesetben is meghalad a felhasználók tapasztalatai szerint számított valós átlag a 6,25 liter.

Mivel az erősebb, 110 lóerős, szintén egyliteres turbós motor gyári, WLTP szerinti fogyasztása nem sokban tér el a 90 lóerősétől, – 5,5 liter – megnéztük a 7 439 000 forinttól kapható TCe 110 valós fogyasztását is, amely 6,06 liter, tehát kevesebb, mint a gyengébb motoros változaté. Igaz, a két deci különbség miatti egymilliós árkülönbség valószínűleg az életben nem jön vissza, így csak amiatt nem érdemes beruházni a 20 lóerővel erősebb Daciara. Tesztautóként a 90 lóerős Sandero a Vezess tesztjén 6,4-9,6 litert nyakalt be 100 kilométeren.

4. Škoda Kamiq

Apró, 999 köbcentis, 95 lóerős, turbós benzinmotorral is kapható a Kamiq, amiből a legolcsóbb kivitel 8 379 595 forintba kerül, és a katalógus szerint a WLTP szerinti tüzelőanyag-fogyasztása súlyozott vegyes sebességnél 5,5 liter. Ezzel szemben a Spritmonitorra feltöltött adatok szerint inkább 6,08 a valós körülmények között használt Škoda Kamiq-ok benzinigénye.

Vicces egybeesés, hogy ugyanennek a motornak a 115 lóerős variánsánál centiliterre ugyanennyi lett a felhasználók átlaga, igaz, a merítés is nagyobb volt, nagyjából tízszer annyian választották a 115 lóerős Kamiq-ot, mint a 95 lovast. Tesztautóként az 1,5 literes 150 lóerős benzinmotoros Kamiq járt a Vezess szerkesztőségében, az a gyári 5,1 literes ígéret közelébe sem ért a mért 8,1 literes átlagfogyasztással.

3. Peugeot 2008

8 390 000 forinttal indít a Peugeot vagány kinézetű szabadidőautója, a 2008-as. Ezért az összegért a PureTech 1199 cm3 100 lóerős példányának alapfelszereltségű változata vihető el, aminek a gyári ígéret szerint 5,4 – 5,5 liternek kellene lennie. A tapasztalatok szerint viszont ennél valamivel többet, 6,01 liter benzint kell bele tankolni 100 kilométerenként. Nálunk teszten egy 130 lóerős 2008-as járt utoljára, azzal Szörényi András kolléga 5,5-9,1 literes átlaggal járt, amiből az 5,5 literes lakott területen kívüli, a 9,1 literes pedig városi érték. Papíron 5,9 – 6 litert kellett volna fogyasztani a nyolcfokozatú automatikus váltós autónak.

2. SEAT Arona

A Skodához hasonlóan az Arona árlistája is a 95 lóerős kivitellel indul, amiért 8 207 258 forintot kérnek. Aki még hozzá tud bő százezer forintot, az már 8 316 825 forintért az erősebb, 110 lóerős Arona-t is megveheti. Minimális az árkülönbség, és az alap ötfokozatú váltója helyett már hatfokozatút adnak, valamint az erősebb motor gyári fogyasztása is alacsonyabb valamivel, 5,3 liter az 5,5-el szemben. A valós fogyasztási adatok – 5,89 liter – ennél az autónál is meghaladják a gyári ígéretet. Nem meglepő, hogy a statisztikában a 110 lóerősből sokkal több szerepel, ezek fogyasztási átlaga viszont nagyobb a kismotoros Aronáénál, kereken 6 liter. Tesztautóként az egyliteres, 115 lóerős Arona-t próbáltuk ki, amelyben a WLTP szabvány szerint megadott 4,9 literes fogyasztás helyett 6,4 litert tankoltunk bele 100 kilométer megtétele után.

1. Toyota Yaris Cross

Az árlistában az 1.5 Dynamic Force motoros Yaris Cross 125 lőerős, háromhengeres motorral 8 240 000 forinttal szerepel, a kedvezményes ár rubrikában pedig 7 540 000 forint olvasható. Katalógusában 5,7 – 6,2 liter szerepel minimum és maximum fogyasztási értéknek, míg a statisztikában ennél valamivel jobb, 5,55 liter szerepel. Yaris Crossból csak a 115 lóerős hibrid változatot próbáltuk ki, azzal viszont Hamvas Tamás kollégám a gyári 4,4 liternél is jobb, kerek 4 literes eredményt autózott.